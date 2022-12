Resines se convierte en justiciero de cómic a través de un tributo de Salva Espín y David Galán

El actor Antonio Resines da el salto a la viñeta convertido en un personaje de acción que lucha por la justicia en Sargento Resines, el cómic ilustrado por el murciano Salva Espín y escrita por el abulense David Galán Galindo que llegará a las librerías de toda España este miércoles, 14 de diciembre, tras haber agotado la preventa por internet.

Se trata de una edición limitada que Espín y Galán Galindo pusieron en marcha como tributo al célebre actor cántabro antes de que el Covid lo retuviera durante un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero tras aquella experiencia "adquirió una nueva dimensión" y el homenaje se convirtió "en algo más", en una "celebración por seguir teniendo a Antonio con nosotros", ha defendido Galán Galindo en declaraciones a Europa Press.

Con prólogo de Alex de la Iglesia y contenido adicional como un making of de la gestación del proyecto, esta edición limitada reúne a "muchos resines" a lo largo de sus páginas, entre los que destaca ese sargento justiciero que "lucha por las cosas que son de cajón". Asimismo, el público puede encontrar el cómic firmado y dedicado por sus responsables en la web de Salva Espín (https://salvaespin.com/tienda/).

Dado el éxito de la preventa, Galán Galindo recomienda a los lectores reservar un ejemplar en su tienda de cómics o librería habitual, pues ha advertido de que hay quien ya ha puesto a la venta en páginas de segunda mano por el quíntuple de su precio original alguno de los primeros ejemplares distribuidos de forma excepcional.

David Galán Galindo ha defendido la calidad con que Salva Espín (Murcia, 1982), responsable a su vez de la edición, ha impreso este cómic, hasta el punto de que "no tiene nada que envidiar a las publicaciones de Marvel o DC".

Precisamente Espín trabaja para el mítico sello de Marvel y por sus manos han pasado personajes tan célebres del mundo de las viñetas como El Increíble Hulk, Spiderman, Lobezno, Capitán América, La Patrulla X o Deadpool.

'EL COVID NO PUDO CON ÉL'

Bajo la amenaza de que El covid no pudo con él... y ahora se va a cagar la perra, con la que se presenta en su portada este cómic, Sargento Resines pretende a través de la acción y la aventura "rendir homenaje a una figura pop" que ya forma parte de la historia de todos, ha subrayado Galán Galindo, quien admite que ha disfrutado este camino "como una locura".

Según explica el director de Orígenes secretos, película que logró tres nominaciones al Goya y en la que tuvo a sus órdenes al propio Resines, el actor de Torrelavega les dio permiso "a ciegas" desde el principio para llevarlo a cabo, fruto de la "confianza" que tenía en ellos, y no ha visto el resultado hasta que ha estado ya escrito.

En cualquier caso, ha resaltado la acogida positiva que ha tenido por parte del protagonista este "homenaje cariñoso", resultado que a los creadores del cómic ha hecho "mucha ilusión", confiesan.

'MATUSALÉN'

David Galán Galindo (Ávila, 1982) -responsable junto a Esaú Dharma y Pablo Vara de la irreverente saga de películas de animación Gora automatikoa - se encuentra actualmente dirigiendo Matusalén, una comedia universitaria en la que el Hip Hop tiene un peso importante y que espera que pueda ver la luz en 2023.

Aunque por el momento no se pueden desvelar muchos detalles del proyecto, el cineasta abulense se ha mostrado encantado con el elenco que reunirá la cinta, la cual tiene como productor al empresario Enrique Cerezo. "No me puedo creer que haya logrado un casting así", ha bromeado Galán Galindo, quien ha atendido a Europa Press durante el rodaje.