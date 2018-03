La reina Letizia no tendrá ningún acto el 8 de marzo, día de la huelga feminista

Casualidad o no, pero el próximo jueves 8 de marzo la reina Letizia no acudirá a ningún acto institucional, según marca la propia Casa Real en la agenda de los monarcas. Mientras que el rey Felipe o la reina Sofía sí que tendrán actividad, la Reina no tiene programado ningún evento para el Día Internacional de la Mujer.



Siempre se ha mencionado a Letizia como una monarca moderna y comprometida con diferentes causas, y este paso podría aumentar la base argumental de los que defienden esa postura. Lo que está claro con toda seguridad, nadie desde Casa Real confirmará este hecho, pero muchas personas lo han visto como un gesto evidente y a todas luces premeditado.



El próximo 8 de marzo están convocados paros y una huelga de mujeres para reivindicar su papel en un mundo que sin ellas no podría continuar. A esta huelga se unirá una manifestación en diferentes puntos de España.