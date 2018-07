Las redes se ceban con Edurne tras la derrota de España en Rusia

El pasado domingo 1 de julio, "La Roja" jugó su último partido en Rusia siendo eliminada en los octavos de final frente al anfitrión. A pesar del dominio del balón durante el partido, la selección se ha visto obligada a entrar en fase de prórroga y, a posteriori, a la de penaltis. Esta última derivó en el fin de España del Mundial de Rusia 2018. Tras finalizar el partido, los focos de atención se centraron sobretodo en el portero del equipo español, David de Gea, que sufrió una avalancha de críticas a través de las redes sociales.

A su vez, la cantante, actriz y pareja del guardameta, Edurne, se vio afectada por esta derrota. Antes del inicio del partido la actriz y cantante compartió a través de su cuenta oficial de Twitter, su apoyo a la selección y a su pareja.

Lejos de conseguir este propósito, las redes comenzaron a enzarzarse con la actuación que llevó acabo el portero principal de la selección durante el partido, y a ironizar con el resultado que obtuvo Edurne durante Eurovisión 2015.

No se si ha sido peor tu actuación en Eurovision o su mundial.

La ira de la roja se vio reflejada en las contestaciones al tuit de Edurne haciéndose ver el malestar que el fandom sintió sobre el partido. El Twitter de Edurne se inundó desde mensajes de respeto, pero también ofensivos.

soy deportista, no soy superdotado, y lo de este hombre es lamentable. Edurne no tiene culpa ninguna, eso esta claro, pero un deportista profesional, y mas en un deporte de equipo debe saber dar un paso atras cuando no esta preparado... y mas en un mundial con otros 2 porteros