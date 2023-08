El pasado 17 de mayo el presentador de los Informativos de Antena 3, Manu Sánchez, realizó un polémico editorial en el que se preguntaba qué se debe "hacer para ser un hombre de este tiempo" y reflexionaba sobre los comportamientos "de toda la vida".

Esta semana, en medio del revuelo por el caso Rubiales, el vídeo se ha vuelto a viralizar y el presentador se ha convertido en trending topic, generando un aluvión de reacciones en las redes.

"Las canas aparecen a la misma velocidad que las dudas sobre qué hacer para ser un hombre de este tiempo. Y yo que creía que la edad a uno le hacía más sabio... pero no, solicito ayuda. Preguntas sobre casos concretos". Así comienza el editorial, en el que plantea cuatro situaciones y pregunta al espectador cuál sería el comportamiento adecuado. "Mi educación, mi forma de ser, mi edad...yo que sé...pues porque soy así...me llevan a hacer lo de toda la vida en todos esos casos", apunta Sánchez, consciente de que "hace solo unos años ni me habría planteado todas estas preguntas".

Las reacciones al vídeo se multiplican en las redes.

Manu Sánchez Solo hace falta respeto y sentido común No conozco a nadie que le agradezco al jefe o responsable una subida de categoría con un beso Le preguntas si necesita ayuda, no llegas como el macho que todo lo puede Quién abre la puerta del ascensor deja pasar al otro pic.twitter.com/6FuPb8AIs1

Pues esta muy bien este vídeo de Manu Sánchez porque define a esos señores que no están entendiendo nada. Qué difícil es hacer una editorial, por otro lado. Decir como argumento “lo de toda ls vida”. Ejem. ¡toda la vida acosaban, pues para que cambiarlo como a mi no me afecta! https://t.co/dGV4IY9F9z