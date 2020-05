Rechazan la paternidad de Julio Iglesias y el supuesto hijo anuncia que recurrirá

La sección décima de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado la sentencia dictada el pasado mes de julio por la que el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia estimó la demanda de paternidad presentada por Javier Sánchez Santos, de 44 años, contra el cantante Julio Iglesias.



El tribunal, según consta en el pronunciamiento facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha estimado los recursos de apelación presentados por el demandado y la Fiscalía al apreciar la excepción de "cosa juzgada", sin entrar a analizar el fondo del asunto, dado que el supuesto hijo ya había promovido otras acciones judiciales anteriormente.



El letrado Fernando Osuna, que representa al demandante, ha informado en un comunicado de que no comparte esta sentencia y ha anunciado la presentación de un próximo recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y "posteriormente al Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuese necesario".



Este tribunal europeo, según Osuna, "es favorable a la verdad científica -que acreditarían supuestamente unas pruebas de ADN aportadas a la causa por el supuesto hijo-, por encima de la cosa juzgada".



A juicio de los magistrados de la Audiencia de Valencia, la reclamación de filiación resuelta recientemente por el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia ya fue objeto de pronunciamiento judicial años atrás en el marco de otros dos procedimientos que concluyeron con el rechazo de la pretensión.



El primero de ellos se inició en 1991 a raíz de la demanda interpuesta por la madre de Javier Sánchez y fue tramitado también por el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia.



El juzgado declaró entonces la paternidad del cantante, pero la sección octava de la Audiencia de Valencia revocó esa decisión en una sentencia de apelación que fue confirmada después por el Tribunal Supremo y respecto de la que el Tribunal Constitucional inadmitió en 2003 un recurso de amparo.



El segundo procedimiento se inició por una demanda idéntica a la anterior interpuesta por Javier Sánchez en 2004 ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Marbella y que fue desestimada en un auto. La desestimación fue ratificada en apelación por la Audiencia Provincial de Málaga.



La sección décima de la Audiencia de Valencia ha determinado ahora que no hay dudas de que esos procesos anteriores "tenían por objeto la reclamación de paternidad extramatrimonial sin posesión de estado" por parte de Javier Sánchez y que "idéntica en todos ellos era la causa de pedir".



El tribunal no comparte la tesis del Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia a la hora de rechazar la excepción de cosa juzgada y recuerda que Javier S.S. se personó en nombre propio, en fase de apelación, en el proceso derivado de la demanda de su madre, por lo que existe una identidad subjetiva entre ese asunto y el resuelto ahora.



Y entiende, por otro lado, que los autos dictados en el marco del segundo procedimiento por el juzgado de Marbella y la Audiencia de Málaga devinieron firmes y tienen plenos efectos a la hora de apreciar la excepción de cosa juzgada.