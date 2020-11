Reaparece la madre biológica de Chabelita: "Quiero darle un abrazo antes de morir"

Cuando las cosas en el clan Pantoja no podían estar más enquistadas, aparece un nuevo personaje en escena. Se trata de la madre biológica de Isa Pantoja, Roxana Luque, quien ha concedido una entrevista este miércoles a la revista Lecturas para hablar de su hija.

Su deseo es poder abrazar y conocer a Chabelita antes de morir, pero sabe que es algo muy difícil. "Quiero darle un abrazo antes de morir. Te soy sincera, después de que ella sepa de mí, he perdido la esperanza de conocerla", reconoce la peruana.

Le sorprende que Isa haya hablado recientemente sobre sus sentimientos hacia ella en La Casa Fuerte. La joven conoció a su madre biológica por una entrevista que concedió esta en el año 2015 a la citada revista del corazón. Para Chabelita fue algo muy difícil de digerir, como así ha reconocido. "Mi madre estaba en la cárcel, y una mañana me llama mi representante y me dice: ‘Oye que mañana sale’. Así, aparecer de la nada, a mí me demuestra que tiene interés, en plan dinero, porque si realmente le importo yo, me hubiera venido a hablar", dijo la hermana de Kiko Rivera en el espacio televisivo.

Esa forma de hacer las cosas fue lo que hizo que Chabelita no quisiese conocer a su madre: "No quise saber nada de ella porque si realmente me quieres encontrar tienes mi teléfono, sabes dónde encontrarme. Mi madre lo que me dijo fue que si ella hubiera venido a Madrid y hubiera dicho: ‘quiero hablar con mi hija’, ella no le hubiera dicho a esa mujer que no. Le hubiera dicho: ‘Gracias por la hija que tengo’. El problema fue cómo lo hizo".

Luque recalca una y otra vez en la entrevista que ha concedido que no apareció de la nada por interés, como así se piensa su hija y muchos otros: "No quiero dinero. ¿Cómo le hago saber que no salí por ningún interés? Estoy tranquila porque no es así".