La reacción de Rosalía tras salir a la luz un vídeo de ella cantando en la calle hace diez años

Los inicios de Rosalía en la música hasta conseguir el éxito llevaron a la artista a cantar en todo tipo de escenarios e incluso en la calle. Las redes sociales recuperaron en los últimos días un vídeo de la cantante catalana actuando a la intemperie en Barcelona cuando todavía era una desconocida para el gran público y las imágenes se han hecho virales. En ellas se ve a un hombre acercarse a la joven intérprete y darle dinero mientras ella toca las palmas, justo antes de que la autora de Motomami comience a cantar flamenco.

i hope this man that gave money to rosalía while she was performing on the streets is having a good day today pic.twitter.com/DmTF6Gdxo2