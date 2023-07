Rauw Alejandro: "¿Nos pueden dejar en paz?"

Tan solo 24 horas después de publicar un comunicado confirmando su ruptura con Rosalía, el artista Rauw Alejandro volvía a pronunciarse en redes sociales. Con un tono mucho más contundente, el puertorriqueño decidió aclarar a través de Twitter que su ruptura con la catalana sucedió hace dos meses y negó haberle sido infiel.

"Wow, los más que saben. Exactamente terminamos hace dos meses. Tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes, nuestros fans", explicó Rauw. "Una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya felices? ¿Pueden dejarnos en paz?", añadía el cantante.

Esta petición de que se respete su decisión también la manifestó Rosalía. En su caso, lejos de entrar en polémicas, la cantante española con más impacto en la industria optó por romper su silencio con un comunicado muy diferente. En él, la catalana quiso dejar claro que quiere, respeta y admira "muchísimo" a su expareja.

Hace unos días el propio Rauw ya adelantó que la infidelidad no estaba detrás de la ruptura. "Existen miles de problemas que pueden romper una pareja, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas", escribió el cantante, que ha pasado unos días junto a su familia antes de su gira mundial para refugiarse de las críticas.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí", sentenció el artista puertorriqueño.

No obstante, esta explicación no convenció para nada a los fans, que siguen apostando por la opción de la deslealtad del cantante con la modelo y presentadora Valeria Duque.

Tras la versión de Rauw Alejandro, Duque fue la siguiente en romper su silencio vía redes sociales. "Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso", escribió la modelo colombiana.

La ruptura entre los artistas es sin duda la noticia del verano. A pesar de que ya se conoce la versión de los tres implicados y parece que los motivos del fin de la relación no van a conocerse por el momento, seguro que la historia va a seguir dando que hablar.