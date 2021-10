Raquel del Rosario salva a puñetazos a su hijo del ataque de un puma

Raquel del Rosario, cantante de El sueño de Morfeo, confesó este domingo cómo salvó la vida del menor de sus dos hijos, Mael, cuando sufrió el ataque de un puma.

"Siempre he dicho en tono de broma que algún día los ángeles de la guarda de mis hijos dimitirían por estrés. De camino al hospital con Mael herido en brazos me preguntaba si realmente el suyo lo había abandonado aquella mañana del 26 de agosto". Así comienza el texto en el que la artista narró a través de su cuenta de Instagram la dramática experiencia.

Todo ocurrió en la casa de Raquel del Rosario el pasado mes de agosto. Ese día, Mael, de cinco años, avisó a su madre de que iba "al árbol a buscar fruta", tras lo que la cantante escuchó un grito y vio cómo un puma se abalanzaba sobre el pequeño "y lo hería ferozmente con sus zarpas".

Sin tiempo para pensar, Raquel del Rosario recorrió rápidamente el jardín y comenzó a golpear al animal con sus puños hasta lograr que se separase del pequeño, tras lo que acudió al lugar su marido y padre de sus dos hijos, el cineasta gallego Pedro Castro. "Pedro apareció en ese momento, al igual que un segundo puma. Logramos entrar en casa sin más incidentes, alertamos a los vecinos y salimos al hospital", explica la artista.

En el centro médico, el pequeño Mael fue sometido a una intervención de urgencia debido a la gravedad de sus heridas, que estuvieron muy cerca de causarle la muerte. "Unos milímetros más y no lo hubiese logrado", le explicó un médico a la vocalista de El sueño de Morfeo.

"Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía –continúa la artista en su post de Instagram–. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo. Si alguien me hubiese dicho en ese momento, viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído".

Raquel del Rosario también explicó que las semanas posteriores al terrible suceso han sido muy duras, y que, en su vuelta a casa tras el alta médica de Mael, vivió una "auténtica película" al ver el despliegue de la prensa y el calor de sus vecinos y allegados. "Estas semanas hemos ido transitando ese dolor, sintiéndolo y aceptándolo, sin huir de él. Refugiándonos una vez más en la naturaleza, impredecible como un animal salvaje o la erupción de un volcán, pero sanadora y mágica a la vez", confiesa.

Finalmente, y siguiendo el "protocolo que dicta la ley de California", el puma que atacó al pequeño Mael fue sacrificado, lo que desembocó en otro emotivo momento para la artista. "Desde la ventana observé cómo el otro puma que resultó ser su hermano regresaba al jardín acompañado de su madre. Ella se posicionó junto al cuerpo sin vida de su hijo e intercambiamos una mirada de dolor que jamas olvidaré (no se pueden imaginar los sueños que he tenido con ella)", cuenta en su publicación.

Por su parte, y según explica su madre, el niño se ha tomado todo este asunto con una entereza fuera de lo común: "Mael estaba fascinado y no paraba de contar y escenificar cómo había ocurrido todo. Es admirable cómo lo ha llevado y lo rápido que han ido sanando sus heridas".

De hecho, el propio Mael, un "eterno e irremediable amante de los animales", incluso pidió perdón por lo ocurrido. "Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre, me dijo después de dejarle un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Sin palabras", sentencia Raquel del Rosario.