El rapero Indian Red Boy muere tiroteado mientras hacía un directo en Instagram

El rapero Zerail Dijon Rivera, más conocido como Indian Red Boy, fue asesinado a balazos y su muerte fue retransmitida mientras hacía un directo de Instagram. En el vídeo, que ha dado la vuelta al mundo pese a su dureza, se ve cómo recibe el primer disparo y pide ayuda.

Los hechos sucedieron el pasado 8 de julio en Los Ángeles cuando Indian Red Boy hacía un live con un amigo. El rapero, de 21 años, recibió un tiro mortal en la cabeza. Además, se escucharon hasta una docena de detonaciones. La Policía investiga lo sucedido para dar con los autores del crimen.

► LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Inglewood man shot on IG Live Hawthorne,CA his name Indian Red boy 🧨 pic.twitter.com/CKcEIhUPBA