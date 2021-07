La rapera Sara Socas acusa a Pol Granch de ser un "misógino de mierda"

El asesinato de Samuel ha conmovido a toda la escena española, que ha condenado los hechos y mostrado su apoyo a amigos y familiares de la víctima a través de sus redes sociales. Sin embargo, esta movilización ha puesto en el punto de mira a aquellas figuras públicas que han decidido no pronunciarse. El rapero Recycled J fue más allá y cargó en su Instagram contra los compañeros de su gremio que, a pesar de apropiarse de la estética queer para sus videoclips, "no son capaces de visibilizar los problemas que ha sufrido el colectivo LGTBIQ+".

Recycled se mostró tajante tildando de "ratas oportunistas" a estos artistas. "Con la voz que tenemos, dejad de aprovecharla para vuestros fines y arrimad un poco el codo", añadió. Las publicaciones del rapero, en las que no señalaba directamente a nadie, desataron una ola de especulaciones en redes sociales, llegando a convertir en trending topic a dos de los nombres más barajados: Marc Seguí y Pol Granch.

A raíz de los hechos, la rapera canaria Sara Socas decidió que era el momento idóneo para sacar a la luz el desagradable episodio que vivió con Granch, ganador de Factor X e incorporación reciente en la serie Élite, en una fiesta organizada por Los 40 en 2019. La artista apeló directamente al actor para comunicar a sus seguidores que fue tratada como "una putísima mierda" por el mismo.

"Sales en Élite, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te jodan", publicó Socas en el que sería el primero de un hilo de tweets revelando su experiencia con Pol. Así, la cantante continuó arremetiendo duramente contra el actor acusándolo de ser "un misógino de mierda".

"No solo me has tratado mal a mí, que me faltaste al respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas mucho peores", ha recogido la rapera Sara Socas en su perfil de Twitter refiriéndose a Pol Grach

"Jamás me he pronunciado contra nadie porque desconozco ciertas realidades y no me puedo mojar. Pero no solo me has tratado mal a mí, que me faltaste al respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores", añade.

La que fue la primera mujer en participar en la FMS España no ha querido especificar la situación en la que se han producido los hechos "porque implicaría a terceras personas y quizá no se sientan cómodas". Aún así, Socas aclara que ha decidido alzar la voz debido a que "no aguantaba más viendo cómo te trata de bonito la industria mientras tú has tratado como un trozo de mierda a mucha gente".



Pol Granch, desde que me la liaste en la fiesta de Los 40 de 2019, cuando me trataste como una putísima mierda, llevo calladita.

Sales en Élite, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado.

Por mi parte: que te jodan 😘 — Sara Socas (@socasmc) July 6, 2021



Además, la rapera ha dejado claro que le da igual que Granch, en los momentos relatados en su perfil de Twitter "fuera drogado o sobrio", dejando en el aire varias intepretaciones. Socas también ha cargado duramente contra los "AR's que vieron parte de la situación y no hicieron nada", tachándolos de "trozos de mierda".

EXPLICACIONES. Una hora más tarde, en el tramo en el que su hilo de Twitter se hizo viral con miles de interacciones, Sara Socas expresó su arrepentimiento por las formas de expresarse por el mismo canal, "porque implican rebajarme y no hay necesidad". "La rabia ha hablado por mí, pero es que la verdad también", ha concluído.

"Dejen a cada persona encontrar el momento y la valentía de decir algo que saben que les va a poner en el foco", ha sentenciado la rapera

La canaria también se ha pronunciado sobre el momento elegido para gritar su testimonio: "Yo cuento esto en 2019 y me tomáis por el pito del sereno. Las personas que de verdad se vieron afectadas ni siquiera se han atrevido a hacerlo todavía. Dejen a cada persona encontrar el momento y la valentía de decir algo que saben que les va a poner en el foco", ha sentenciado mencionando por última vez el tema.

COMPAÑERAS PIDEN LA CANCELACIÓN DE POL GRANCH. A raíz de su hilo de Twitter, la rapera Sara Socas ha recibido cientos de muestras de apoyo. Las concursantes de Operación Triunfo Marta Sango y Natalia Lacunza, con la que Pol Granch ha mantenido una relación sentimental, también han manifestado en sus redes sociales su reprobación ante la actitud del actor.

La primera ha compartido en sus historias de Instagram una publicación de otro usuario en la que piden a Sony Music, la discográfica de Pol, que "le corten el grifo ya". Lacunza, por su parte, también hace un llamamiento a la industria y a los compañeros de profesión que "siguen trabajando con esa gente aún sabiendo todo, alimentando su tranquilidad de que seas un desgraciado porque no te va a pasar nada". "Artistas, managers, productoras, promotores, productores, sellos, radios, estilistas, maquilladores, etc. Poneos las putas pilas", añade.