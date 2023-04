Rafael Amargo, acusado de traficar con drogas, anuncia que quiere ser policía

Parece que Rafael Amargo quiere dar un giro radical a su vida. El bailaor, detenido en varias ocasiones por un presunto delito de tráfico de drogas, afirmó en una reciente entrevista ofrecida a Semana cuál su inesperado sueño: ser policía.

De hecho, el coreógrafo asegura que ya ha dado el primer paso para conseguir su meta. "Me he matriculado en la academia de Policía, pero aún no he comenzado a estudiar", afirma Amargo sobre una profesión que él mismo califica de "preciosa". "¿Sabes las embajadas que hay por el mundo? Es un trabajo increíble", aseguró con vehemencia en la citada entrevista.

A pesar de no haber comenzado todavía su carrera para ser agente, el granadino asegura que pronto comenzará a prepararse para los exámenes y las pruebas físicas necesarias.

El origen de esta nueva meta está precisamente en cómo fue tratado por los agentes durante su última detención, realizada en Alicante. Según confesó esta misma semana en el programa Espejo público, Rafael Amargo habría sufrido agresiones por parte de los agentes que practicaron su arresto, a los que llegó a morder mientras ofrecía resistencia. Ahora, el bailaor quiere convertirse en uno de ellos para ofrecer un mejor ejemplo que el que recibió.

Precisamente sobre sus problemas con la autoridad, el granadino volvió a calificar de "muy injustas" las acusaciones vertidas contra él y que han hecho que tenga que estar desde hace dos años y medio en tratamiento psiquiátrico. En el espacio de Antena 3, Amargo llegó a asegurar que incluso pensó en quitarse la vida para que sus allegados dejasen de sufrir junto a él.

"Soy inocente y se demostrará"

Rafael Amargo rechazó la pasada semana un posible acuerdo con la Fiscalía de cara al juicio que se celebrará en junio, por el que le proponía reducir considerablemente la petición de pena a cambio de reconocer los hechos, ya que el artista defiende que es "inocente" y confía en que "se demostrará".

Así lo explicó su abogado, Jaime Caballero, al referirse al juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid a partir del próximo 7 de junio, en el que Amargo está acusado de vender droga desde su domicilio, unos hechos por los que la Fiscalía pide para él nueve años de cárcel.

El juez que ha llevado el caso concluyó, en el auto en el que dio fin a la instrucción, que el bailarín era el cabecilla de un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que vendían desde el piso que compartía con su mujer, utilizando mulas que llevaban la droga a los compradores.

Según el magistrado, el artista; su mujer, Luciana Bongianino; el productor Eduardo de los Santos y otro socio llamado Miguel Ángel B.A. deben ser juzgados por un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.

De cara al juicio la Fiscalía pide nueve años de prisión para Amargo por un delito contra la salud pública, al considerar que vendió drogas en su propio domicilio a terceras personas de manera "persistente", así como otros nueve años para Eduardo de los Santos y seis para Miguel Ángel B.A. el Ministerio Público no acusa a Luciana Bongianino.

El letrado de Amargo, Jaime Caballero, explicó que recientemente la Fiscalía ofreció al artista llegar a una conformidad por la que rebajaría su petición de cárcel a más de la mitad, pero la han rechazado porque "no existe delito", ya que Amargo no traficó con drogas y solo tenía droga en casa para consumo propio.

El abogado ha destacado que Amargo tiene problemas de salud mental derivados del consumo de metanfetamina y de hecho ha estado ingresado recientemente, y ahora sigue un tratamiento de desintoxicación.

Ha puesto de relieve que en la casa del artista "no se encontró nada" que le incrimine, mientras que en la casa del productor acusado sí que encontraron cantidades relevantes de droga. "Este proceso es una barbaridad, se está sobredimensionando todo. Nunca he visto un linchamiento tan tremendo", ha añadido el letrado al referirse a esta causa y también a la detención del artista el pasado mes de marzo en Alicante, acusado de seguir traficando con drogas en varios pisos de Madrid, algo que considera "ridículo" puesto que no es verdad y además se le podría haber localizado en Madrid sin problema, ya que firma en el juzgado periódicamente.

Tras esta detención por un presunto delito contra la salud pública, otro de atentado contra la autoridad y dos más de lesiones, éstos últimos a causa del momento del arresto, Amargo quedó en libertad con medidas cautelares y el juzgado de Alicante se inhibió en el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.