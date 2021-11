Polémicas palabras de Sonsoles Ónega: "A quién no le han quitado el carné"

La presentadora Sonsoles Ónega, hija del legendario comunicador de Pol Fernando Ónega, lleva al frente desde unas semanas de dos espacios televisivos en Telecinco: Ya es mediodía, una tertulia matinal de corte informativo, y Ya son las ocho, un formato más distendido. El jueves fue un día de reacciones inesperadas por parte de la periodista en sus dos programas, teniéndose que disculpar por una de ellas.

Sucedió en Ya son las ocho, en compañía de Rosa Benito, que contaba la buena relación que tiene a día de hoy con Amador Mohedano, poniendo de ejemplo los días en los que se quedó a dormir en su casa cuando tuvo que sacarse el carné de conducir de nuevo tras perder todos los puntos.

En ese momento, Sonsoles Ónega con el micrófono abierto confesó: "A mí también me lo quitaron, yo tuve que hacer el cursillo. Hace muchos años...".

Tras otra confirmación de Marta López de que a ella también se lo habían retirado, Ónega añadió: "¿A quién no le han quitado el carné?". Tras unos instantes, reculó afirmando que "esto está fatal, Dios mío".

El micrófono le volvió a jugar una mala pasada cuando a continuación reconoció en voz baja que la había "cagado".

Ese mismo día por la mañana, la presentadora en su espacio informativo Ya es mediodía había tenido un momento explosivo frente al tertuliano de extrema derecha Carlos Cuesta.

Ocurrió durante un momento del formato dedicado al espacio por el Día Internacional Contra la Violencia de Género. El tertuliano negó la existencia de tal violencia y Ónega no pudo aguantar.

"¿Hay algún problema para no firmar un pacto de Estado contra la violencia contra las mujeres? ¿Lo hay para no asistir a los actos de condena? ¿Dónde está el problema en participar en este tipo de actos de repulsa? Si estas 1.117 mujeres asesinadas, desde 2003, fueran víctimas de terrorismo otro gallo cantaría, Carlos Cuesta", espetó con enfado.

"Eso es inapelable, Carlos, y eso no es ideológico. A mí me da igual la izquierda y la derecha, a ver si te enteras. A estas mujeres las matan sus parejas o exparejas, maridos, novios... El hombre al que le confió su vida. ¡Las matan! Las mata el hombre al que confiaron su vida", comentó mientras daba un golpe en la mesa como señal clara del enfado que la embargaba.

El tertuliano alegó que "no se la mata por ser mujer, es asesinato. Mira, leed en el Código Penal lo que pone sobre el asesinato" y ante la reacción de Ónega respondió: "¡Que sí, que sí, venga! ¡Vamos a poner una medalla encima de la mesa!".

Este comentario avivó aún más el visible enfado de la presentadora que decidió zanjar la discusión como autoridad presente del programa. "No, no me torees. Diciéndome 'que sí, que sí', ¡Es que es una realidad aplastante! Dudar de eso es muy peligroso", alegó Ónega en directo intentando frenar la negación sobre la violencia de género.