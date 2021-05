Ana Obregón recuerda las últimas palabras de su hijo: "Te quiero para siempre, mamá"

A punto de cumplirse un año del fallecimiento de Aless Lequio (13 de mayo de 2020), Ana Obregón vivió uno de sus momentos más complicados al pasar el Día de la madre sin su hijo cerca por primera vez desde. "Es mi primer día de la madre sin ti, hijo mío, y daría mi vida, mi futuro completo, para que volvieras", ha escrito. En esta señalada fecha la actrriz compatió un valioso recuerdo: las últimas palabras que le dedicó su pequeño. Unas letras que, según ella misma indica, lleva grabadas a fuego en el corazón. "Te quiero desde siempre y para siempre, mamá".

Con toda seguridad, esta declaración de amor incondicional de Aless reconforta a la actriz y presentadora, quien ha mandado además un mensaje al cielo el primer domingo de mayo en el que las grandes protagonistas de la jornada han sido las mamás. "Quizás algún día vuelva a vivir cuando nos reencontremos, pero por si no lo hago, nunca olvides que ha sido y es un privilegio ser tu madre y que te quiero más que a mi vida", ha dicho Ana, quien siempre se ha mostrado muy orgullosa de todo lo que consiguió hacer su hijo, de su constancia, sus valores, sus ganas de superarse y cómo afrontó la enfermedad, dando un ejemplo a todos los que le rodeaban. Además, ha dedicado su publicación a todas las madres y futuras madres, haciendo hincapié a las que se encuentran en la misma situación que ella porque "han perdido un hijo".

Ana, que ha encontrado en la meditación una buena aliada para transformar el dolor en amor, ha detallado una charla que tiene con su hijo Aless, quien ahora la acompaña desde el cielo, guiándola y protegiéndola en esta complicada etapa en la que intenta recomponerse del golpe más duro de su vida. En esta conversación, el hijo que tuvo con Alessandro Lequio le dice que sabe que llora por él porque recoge todas sus lágrimas y le agradece su incondicionalidad. "Mamá, tú fuiste la primera persona que me quiso y la primera persona que amé. Siempre estuviste cuando te necesité cogiéndome de la mano con amor hasta el final y siempre sabías cuando necesitaba un abrazo. Estoy cada segundo contigo, en tu alma y tu corazón. Porque no me llevé tu corazón pero sí dejé el mío contigo. Un día te cogeré de la mano y te llevaré al paraíso, pero hasta entonces mamá, cuando quieras verme solo tienes que cerrar los ojos y escuchar un susurro con lo último que te dije".

Con la pérdida de su hijo, la vida de Ana se paró, pero la protagonista de títulos como ¡Ala... Dina!, A las once en casa o Ana y los siete, entre otros, ha sacado fuerzas para seguir adelante. Cuenta con el cariño de toda su familia y el apoyo de Alessandro Lequio, la única persona capaz de entender sus sentimientos y las diferentes etapas del duelo que ambos atraviesan.

Además, hay algo que le llena de ilusión: continuar con el legado del joven empresario. Así, ha cumplido su deseo de poner en marcha una fundación llamada Aless Lequio para la investigación contra e cáncer puesto que era consciente de que es la única manera de salvar vidas.