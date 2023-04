¿Quién es Willy Valadés, que estafó miles de euros a la Cope con un cáncer falso?

Guillermo Valadés García, Willy (Mérida, 22 de agosto de 1968), se ha convertido a sus 55 años en protagonista de la actualidad tras estafarle miles de euros a sus compañeros de la Cope con un supuesto cáncer terminal que resultó ser una gran mentira. Sin pareja ni descendencia, siempre ha vivido con sus padres, hoy octogenarios, y durante el último medio año se dio la gran vida mientras supuestamente se trataba de la enfermedad con el dinero que le facilitaban sus compañeros de Tiempo de Juego, que no dudaron de su palabra cuando les dijo que tenía un tumor cerebral con metástasis en la espalda. La cantidad defraudada se estima superior a 300.000 euros.

Ahora, destapado el engaño, algunos de sus colegas le dedican palabras poco amables y aseguran que no era un buen profesional. "Era un cero a la izquierda, durante año y pico llevó la web del programa y no sabía hacer la o con un canuto. Pero era del núcleo duro porque era amigo íntimo de Paco [González] y se creía totalmente intocable. Y no por que no se le hubiera avisado de que 'Willy' no era trigo limpio. Alguna gente se lo dijo, pero era el que animaba la fiesta, un poco la mascota, y no quisieron creérselo", desvela El Mundo, citando "una voz de la redacción".

Al parecer, Guillermo Valadés, miembro del equipo desde los tiempos de Carrusel Deportivo, en la Cadena Ser, informó a sus compañeros de que le habían detectado un tumor con metástasis en la espalda. Según Valadés, un tratamiento experimental en la Clínica de Navarra era la única opción que tenía para poder sobrevivir al cáncer. Fue entonces cuando sus compañeros, liderados por veteranos como el propio Paco González, Manolo Lama o Pepe Domingo Castaño, decidieron emplear un fondo que tiene el programa para repartir primas a final de cada año para pagar el tratamiento de Valadés, cuyo coste rondaba los 10.000 euros semanales.

Según El Confidencial, Valadés explicó a sus compañeros que el tratamiento estaba funcionando, pero era necesario incorporar un medicamento aún más caro, y los periodistas de la Cope no pusieron objeción en aumentar a 16.000 euros semanales su aportación. Ahora, ese mismo medio ha divulgado los mensajes con los que supuestamente los mantenía informados de la evolución de su enfermedad. "Buenas noticias: le hemos quitado 1 milímetro al tumor… Todo lo que sea restar tamaño es una extraordinaria noticia. Y más en estos momentos por todos los fallos que tengo. Porque llevo unas semanas que fallo más que el Atlético en Europa. La de hoy ha sido la sesión 27 sobre las 50 que tengo pautadas (puede que haga falta alguna más). Así que ya estamos en la mitad del camino. Como los médicos son unos cracks, la protonterapia funciona y vuestra generosidad y apoyo está siendo fundamental… solo os puedo seguir dando las gracias a todos y por todo", escribió en noviembre de 2022 en el grupo de WhastApp que compartía con sus benefactores.

Una semana después, enviaba un mensaje similar: "Los médicos no te engañan y te cuentan toda la verdad: el tumor es muy agresivo, está más que demostrado. Pero también me han dejado claro que lo van a matar a base de protones… Claro que hubiera sido mejor no tener metástasis, no tener un tumor… pero ahora no valen lamentos. Solo valen las soluciones. Y la solución la tenemos: estoy en el mejor sitio, en las mejores manos y os tengo a vosotros. Puedo pagar los protones gracias a Paco, Lama y Xuáncar. Por muchos huevos que yo le echara, de nada serviría sin ello. No es por tranquilizaros: estoy muy fuerte, porque vamos a ganar segurísimo…", escribió, según publica El Confidencial.

Un mes después volvía con las buenas noticias: "Ha desaparecido la metástasis de la pierna!!!! Han necesitado seis sesiones para acabar con ella. Si es cierto que en la pierna es donde había menos células con metástasis, pero ya no hay. Así que es para estar super contento… Y ya mantengo una conversación más fluida y estoy recuperando memoria (que ya no sé si es bueno, porque a veces vivir en la ignorancia no está mal… Jajajajajaja)".

Sin duda tenía muy bien montada su estafa y todo sonaba muy creíble para sus benefactores, que ahora se encuentran devastados. Aún así, aseguran que volverían a hacer lo mismo.