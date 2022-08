Lucía Rivera escribe una carta a su desconocido padre biológico

La modelo Lucía Rivera, hija de Blanca Romero, y cuyo padre adoptivo es Cayetano Rivera -el cual le cedió sus apellidos-, no conoce a su padre biológico. Este se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los grandes secretos de la prensa del corazón en España.

Su madre, Blanca, se ha mostrado siempre reacia a la hora de hablar de quién fue la persona con la que concibió a su hija hace 23 años.

Hasta la fecha, sólo se conoce que el padre de Lucía Rivera es un modelo británico llamado Warren. Así las cosas, en las últimas horas la joven no ha dudado en escribirle una impactante y emotiva carta.

"Querido X", encabeza su carta la modelo, antes de preguntarse "si mis imaginaciones sobre ti serán ciertas", "si te he creado un personaje" o "si nuestras manos y piernas seguirán siendo iguales y si cada año que pasa sin saber de ti nos parecemos más o somos más desconocidos que nunca".

Continúa en el post, dirigido a ese pilar invisible, su padre. "Has sido un pilar invisible que me ha permitido coger más aire". "A veces me pregunto si eres tan sensible como yo, tan romántico y soñador", reflexiona Lucía, la cual ha llegado a reconocer que ha pasado por un proceso de depresión por este asunto.

Para rematar su emotiva misiva, realiza una sorprendente y dura confesión: "Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada por parte de padre porque este hecho fue motivo por el que me hicieron bullying durante muchos años".