Las que tienen, retienen: Victoria Beckham festeja los 50

Victoria Beckham llegó a los 50 sin arrugas y con ganas de celebrar por todo lo alto la entrada en la edad de la madurez. Por eso, decidió hacer una gran fiesta en la que, además de la familia, invitó al resto de las Spice Girls: Geri Halliwell, Mel B., Mel C. y Emma Bunton, que tuvieron así un motivo para reencontrarse nada menos que veinticuatro años después de la ruptura del exitoso grupo.

El club Oswald’s, en el céntrico barrio de Mayfair de Londres, fue el lugar escogido para esta celebración, en la que la diseñadora y esposa del exjugador del Real Madrid David Beckham lo dio todo para festejar esos 50 años de vida muy bien llevados y que lucía la mar de bien con un vestido largo entallado de color verde claro.

Además de sus excompañeras de Spice Girls, Victoria Beckham también extendió invitaciones a otros famosos como, por ejemplo, los actores Eva Longoria, Jason Statham y Salma Hayek, además del cantante Marc Anthony.

Tampoco se perdió la fiesta Tom Cruise quien, además, protagonizó una anécdota al ayudar a un paparazzi, que estaba fotografiando a los invitados, a levantarse cuando se cayó por las escaleras del club tras tropezar.

Pero Victoria —una mujer muy maternal— no quiso tampoco dejar de lado a su familia en este día tan especial para la spice girl. Por lo tanto, en la fiesta también estaban sus cuatro hijos y su marido, con quien también celebró los 50 en un viaje privado en la Costa Azul.

También acudió su nuera, Nicola Peltz, mujer de Brooklyn Beckham, según relata la publicación Harper’s Bazaar, aunque en algunos medios se publicó que no iba a asistir ya que ella misma dijo en las redes sociales que no iría a la fiesta por tener que cuidar de su abuela.

Pero las malas lenguas, que no descansan, no se lo creen. Y afirmaron en redes que las relaciones entre nuera y suegra no eran muy buenas.

El caso es que, de cualquier manera, Victoria se lo pasó en grande con sus más de 100 invitados y, especialmente, con el resto de las Spice, con las que bailó y recordó algunas de las canciones que las llevaron al enorme éxito que tuvieron hace tres décadas.

De hecho, en sus redes sociales dejaron pruebas de que las Spice no se olvidaron para nada de las coreografías de los temas más conocidos de su carrera.

Al final de la fiesta, Victoria Beckham tuvo que ser sacada del club a caballito de su marido, quizás debido a que una lesión la dejó recientemente en muletas.