Qué se sabe (y qué no) sobre el cáncer de Kate Middleton

El anuncio de que la princesa de Gales, Kate Middleton, está siendo tratada por un cáncer ha sacudido a un país que se preguntaba por su estado y despeja muchas de las dudas que existían sobre su salud, aunque también deja algunos interrogantes.

Esto es lo que se sabe (y lo que no) hasta ahora sobre la enfermedad de la esposa del heredero a la Corona británica, Guillermo.

Kate tiene cáncer. O al menos lo ha tenido. El mensaje de la princesa en un vídeo deja claro que tras ser operada el pasado 16 de enero las pruebas evidenciaron que "había habido un cáncer" y que los médicos le han recomendado someterse a "quimioterapia preventiva".

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK