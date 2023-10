¿Qué le pasa a la reina Sofía?

La reina Sofía rompió este viernes a llorar ante la sorpresa de todos los presentes en la entrega del premio rector honorífico en la Universidad Camilo José Cela, su último acto antes del próximo 31 de octubre, día en el que la princesa Leonor cumplirá 18 años y jurará la Constitución ante las Cortes.

Precisamente, este viernes se dio a conocer que la monarca no podrá asistir a un acto tan histórico importante para su familia para no hacer distinción con Juan Carlos I, que no acudirá para no generar polémica en un día en el que la protagonista tiene que ser la Princesa.

No es habitual ver a una reina mostrar lágrimas ante todo el mundo. Mucho menos en el caso de doña Sofía, hierática en la mayor parte de sus apariciones públicas desde hace más de 50 años.

No hay duda que la cercanía de la proclamación de su nieta es un tema sumamente importante, y delicado. Seguramente Sofía recordó otros momentos relevantes en la vida de la Familia Real, la de las proclamaciones en su día de dos reyes, su esposo Juan Carlos I y su hijo Felipe VI, y piense en la velocidad del tiempo.

Las lágrimas fueron también de emoción ante la presencia de la reina Sofía en el acto en que fue nombrado rector honorario de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, Emilio Lora-Tamayo. Fue cuando el eminente físico, catedrático universitario y dos veces presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas recibió el citado nombramiento cuando la monarca no pudo evitar el llanto y mostró el lado más humano.

Froilán asistirá al cumpleaños de Leonor con Juan Carlos I

Por su parte, los que no estarán en el acto del martes en las Cortes pero sí asistirán al cumpleaños de Leonor, según informó ayer Vanitatism son el rey emérito, Juan Carlos I, y uno de los más polémicos miembros de la familia real y sus andurriales, Froilán de Marichalar y Borbón, primo de Leonor y nieto de don Juan Carlos, con quien vive en Abu Dabi. Los dos viajarán a España por este motivo y acudierán a la posterior fiesta del 18 cumpleaños de la princesa de Asturias, un momento ideal para que toda la familia real se reúna tras cinco años.

Quién no podrá asistir a la jura de la Princesa será su prima Victoria Federica. La hija de la infanta Elena tiene previsto hacer un viaje con sus amigos a Perú desde hace meses y por ese motivo se ausentará del evento.