Coto Matamoros, un gallego más desde hace meses

Coto Matamoros ha vuelto a la actualidad de las celebrities gracias a varias apariciones en podcasts. En El octavo pasajero confesó que se drogaba con frecuencia a pesar de haber sufrido un ictus hace unos meses. "Yo no dejo nada [...] Hay riesgo, es evidente, puedes sufrir infartos o un ictus [...] Pero la vida, si no experimentas o buscas emociones, es un coñazo. Contra pronóstico me mantengo más joven de lo que debería", dijo el excolaborador televisivo. Pero, ¿dónde se encuentra el que fuera estrella de la televisión con sus apariciones en Crónicas marcianas a finales de los 90?

Según recogen varios medios, el pasado verano realizó un viaje a Galicia para huir del calor sofocante de Ibiza y Alicante, donde había estado viviendo anteriormente. Y para empezar visitó la capital, Santiago de Compostela.

Traslado de Coto Matamoros a A Coruña

Sin embargo, el madrileño decidió asentarse en A Coruña porque se trata de una vieja conocida para él, ya que en la ciudad herculina estuvo unos años en su época de estudiante. Ahora, décadas después pasa allí sus días en un alojamiento llamado El trastero, situado en el barrio de Eirís y propiedad del empresario Brais Palmero.