¿Qué es la fagofobia, enfermedad que sufre Vanessa, la concursante gallega de 'Gran Hermano'?

Vanessa Bouza, concursante gallega de Gran Hermano, desveló a sus compañeros en el reality de Telecinco la enfermedad contra la que lleva años luchando: la fagofobia.

Vanesa hablando de su fagofobia y que sólo come purés mientras al lado Daniela le cuenta a Vulcan que después de hacerse la rino no puede masticar bien y por tragar entero un día casi le explota el esófago… 👀



NO PUEDO CON TANTO 🤣🤣🤣 #GH6S pic.twitter.com/Ymnmuk4qqT