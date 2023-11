El problema de salud que obliga a Lucas a abandonar los escenarios

La salud siempre es lo primero. Y por eso, el dúo musical Andy & Lucas debe despedirse de los escenarios, tal y como anunciaron esta semana en el programa de televisión ‘El Hormiguero’. Una noticia que cayó como un auténtico jarro de agua fría sobre los miles de fans de los gaditanos.

¿Qué le pasa a Lucas?

Los problemas vienen por parte de Lucas González, quien explicó que "hace cinco años tomé las riendas empresariales del grupo y mi día a día ha sido desde entonces bastante complicado, porque soy un psicópata de mi trabajo". Además de estrés, hace un año el artista empezó a notar mareos, cuya causa estaba en "unas cifras de tensión bastante altas". Para regularla se le prescribió un medicamento, que no funcionó, y fue entonces cuando lo derivaron al cardiólogo. El especialista encontró que "tengo una pequeña válvula, así que ahora debo bajar un poco el ritmo". El cantante gaditano detalló también que "todos los días tomo mis dos o tres pastillas. Pero, como dice mi madre, "Lucas, hijo, que tienes 41 años. Entonces, tómate la vida con un poquito más de calma". Y Lucas le ha hecho caso, a ella y a sus médicos, que le han ordenado frenar el estrés de su día a día. Espera conseguirlo "concediéndome un respiro. Es que nosotros llevamos 20 años sin parar", concluyó.

¿En qué consiste?

Cardiopatía es un concepto muy amplio, que se utiliza para toda una variedad de afecciones que involucran a la estructura del corazón y su funcionamiento. La cardiopatía coronaria se produce cuando las arterias del corazón no le pueden aportar a este la sufi ciente cantidad de sangre oxigenada que precisa. La cardiopatía hipertensiva —que parece ser la que tendría Lucas— es el conjunto de alteraciones que se producen a nivel del corazón como consecuencia de unos niveles de tensión arterial elevados de una forma mantenida. Hay dos grandes alteraciones: las que se producen sobre el músculo y sobre las arterias. Una tensión arterial elevada de forma mantenida sobrecarga el músculo del corazón, que para soportarlo aumenta de tamaño: se hipertrofia. El músculo hipertrofiado sí bombea sangre con fuerza, pero no se relaja bien, no es capaz de rellenarse de sangre. Esta situación puede provocar insuficiencia cardiaca o fibrilación auricular, un tipo de arritmia. La hipertensión también ocasiona alteraciones en las arterias del corazón, ya que se acelera la formación de ateroesclerosis en estas. Los depósitos de aterosclerosis puede tupirlas de forma progresiva o provocar una oclusión aguda, que con frecuencia desencadena un infarto.