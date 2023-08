Adele detiene uno de sus conciertos para defender a un fan: "¿Le puedes dejar en paz?"

La cantante Adele interrumpió su último espectáculo de Weekends with Adele en Las Vegas, celebrado el pasado domingo, para poner fin al acoso que sufría uno de sus seguidores por parte de un guardia de seguridad en el coliseo del emblemático Caesars Palace.

La cantante se encontraba en ese momento interpretando el tema Water under the bridge, cuando, de pronto, se percató de que algo extraño sucedía entre el público. Rápidamente, decidió paralizar su actuación para llamar la atención a uno de los guardias de seguridad. "Si tú, ¡qué haces!", recriminó, "¿qué está pasando con ese joven fan de ahí al que molestan tanto desde que está de pie?".

Ante el silencio sepulcral de los asistentes, la intérprete de Easy on me continuó con su reprimenda hacia ese miembro del equipo. "¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo están molestando?" preguntó para, acto seguido, añadir: "¿Podrías dejarlo en paz, por favor?".

Adele detuvo uno de sus conciertos en Las Vegas para defender a un fan que estaba siendo molestado por los guardias de seguridad. Una reina verdaderamente 👑❤️ pic.twitter.com/vrTD2uApAx — Pablo Chagra (@pablo_chagra) August 28, 2023

En un vídeo que se hizo viral ayer en redes sociales, se podía observar la perspectiva del fan durante el incidente. Al parecer, debido a su gran entusiasmo –que le llevaba a permanecer de pie–, varios trabajadores le pidieron que se contuviera en varias ocasiones. "Estaré calmado", le repetía el joven a uno de los miembros de seguridad antes de volver a enloquecer. "¡No nos dejan levantarnos!", se escuchó decir a otra asistente cuando Adele llamó la atención del guardia de seguridad.

"No volverán a molestarte cariño, disfruta del espectáculo", le pedía la cantante a este seguidor con el objetivo de concluir el conflicto. Asimismo, antes de volver a cantar desde el principio el tema Water under the bridge, quiso disculparte con el resto de su audiencia: "Lo siento chicos, él está aquí para divertirse, todos vosotros estáis aquí para divertiros, ¡vamos otra vez!".

Entre los aplausos del público tras esta intervención, también se pudo observar cómo la cantante recogía el beso que su fan le lanzó emocionado después de que saliese en su defensa, y, posteriormente, se lo guardaba en el bolsillo. Un simbólico gesto que demostró una vez más la cercana relación de la estrella británica con sus seguidores.

Adele no es la primera artista que en las últimas semanas ha tenido que parar su actuación para llamar la atención de un guardia de seguridad por su labor, ya que la estadounidense Taylor Swift hizo lo propio en uno de los primeros conciertos de su gira The Eras Tour, que le traerá a España en 2024.

En el espectáculo, celebrado en la ciudad de Filadelfia, Swift tuvo que enfrentarse con vehemencia a uno de sus trabajadores: "¡Eh, alto! No estaba haciendo nada". En las imágenes que circulaban por redes sociales se pudo ver a la cantante alejando a los agentes de seguridad del recinto, mostrando así su inquebrantable apoyo a sus seguidores.

Aunque las primeras informaciones apuntaban a que el alboroto se debió a un comportamiento descontrolado de los asistentes al concierto, más tarde se supo que no fue así.

Kelly Kelly, la seguidora que fue defendida por la cantante aseguró a diversos medios que se trató un momento que nunca olvidará. "Creo que también significó mucho para todos los demás, sus fans saben que vela por nuestra seguridad", comentó.