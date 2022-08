Provocador vídeo de la novia de Piqué: en bikini bailando una canción de Shakira

La nueva novia de Gerard Piqué ha salido a la luz pública pisando fuerte y, tras las recientes imágenes en las que el futbolista aparecía besándose con Clara Chía Martí y la dolorosa reacción de Shakira, ahora el 'culebrón' que los tres protagonizan ha estrenado un nuevo capítulo con la catalana en el punto de mira. Y es que una de las páginas no oficiales del nuevo amor del jugador del Barça ha difundido un vídeo en el que se puede ver a la joven, de 23 años, bailando mientras suena un tema de la artista colombiana.

Aunque las redes sociales de Chía son privadas —una medida que adoptó a raíz de su relación con Piqué para evitar ser increpada por los seguidores de la cantante tras conocerse la infidelidad y la separación del matrimonio—, el vídeo ha sido interpretado por muchos de los seguidores de Shakira como una provocación. En concreto, en la grabación aparece la joven bailando al son de Te felicito, el último éxito de la intérprete, en el que canta junto a Rauw Alejandro y cuya letra se entendió en su día como un posible mensaje de la artista al padre de sus hijos tras desatarse el escándalo.

Clara Chía, en una captura del vídeo. INSTAGRAM

Lo cierto es que la cuenta que lo ha publicado no es oficial y no se sabe si la elección del tema musical tiene o no detrás a la nueva pareja de Piqué. La polémica está servida.