El príncipe Carlos, bajo sospecha

LA POLICÍA Metropolitana de Londres informó este miércoles de que investigará a la fundación del príncipe Carlos, heredero de la corona británica, por supuestamente aceptar donaciones a cambio de favorecer la concesión de títulos y honores.

En un comunicado, las fuerzas del orden indicaron que han decidido abrir una investigación después de que los medios divulgasen el año pasado que uno de los más estrechos colaboradores de Carlos, Michael Fawcett, renunció a la dirección de la fundación del heredero tras mediar para que un millonario saudí recibiese una de las más altas distinciones del Reino Unido, la de comendador honorario de la Orden del Imperio Británico.

"La decisión se tomó tras analizar una carta en septiembre de 2021, relacionada con una información en los medios de que ayudaba a conceder honores", subraya Scotland Yard.

El millonario saudí había donado más de 1,75 millones de euros a ONG vinculadas con la Casa Real británica antes de recibir su condecoración.

El príncipe Carlos le impuso esa condecoración en una ceremonia privada en el palacio de Buckingham en noviembre de 2016. Clarence House, residencia del heredero, señaló que el príncipe no tiene conocimiento de que se hicieran tales ofertas a cambio de donaciones.

PRÍNCIPE ANDRÉS. Otro frente de los hijos de Isabel II, que no gana para disgustos. La reina aportará dinero de su fortuna personal para el acuerdo extrajudicial de su hijo, el príncipe Andrés, alcanzado con Virginia Giuffre, la mujer que le acusó en Estados Unidos de haber abusado de ella cuando aún era menor de edad.

Según The Telegraph, la cantidad total supera los 14 millones y podría ser financiada por la reina Isabel II a través de los fondos de su propiedad privada del ducado de Lancaster. Sin embargo, el secretario privado de la Reina, trasladó que no se ha comentado "nunca" la financiación de los asuntos legales y que "no se hará ahora". Esta cantidad incluiría una donación de 2 millones de libras esterlinas a organizaciones benéficas, para evitar que su demanda vaya a juicio en un tribunal civil de EE.UU.

El mismo rotativo señala que la soberana, de 95 años, ya ha financiado en forma privada la batalla legal de su hijo y ahora financiará parte del acuerdo extrajudicial a fin de que el príncipe pueda poner fin a este caso.