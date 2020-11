Primeras declaraciones de Willy Bárcenas tras la entrada en prisión de su madre

"Son momentos difíciles pero estamos muy fuertes". Son palabras de Willy Bárcenas realizadas a Chance, que recoge este martes la primera reacción del cantante de Taburete tras la entrada en prisión de Rosalía Iglesias, su madre. Según el citado medio, el artista sostiene que no van a tirar la toalla: "Hay que tener fuerza y la tenemos; no me rindo".

Bárcenas también ha comentado que su padre ha solicitado un traslado de centro penal para poder estar en la misma prisión que su mujer, que, según señala Chance, está hundida tras su entrada en Alcalá Meco.