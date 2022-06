Una participante en 'First Dates': "Soy alérgica a los penes pequeños"

First Dates es un programa para encontrar el amor, pero del que emergen un sinfín de anécdotas. En el último capítulo sorprendió Paulina, que entró dispuesta a todo para "encontrar a un amigo íntimo que le ayude a quitarse esa capa de rebeldía".

Esta mujer de 55 años dejó claro lo que no le interesaba: "Soy alérgica a los penes pequeños". Su pretendiente, Antonio, no cumplió las expectativas. No sabemos en cuanto al tamaño, pues la relación no llegó a ese punto, pero sí respecto a conversación y personalidad.

Estas dos personas no congeniaron y decidieron no darse otra oportunidad. Por lo menos, en el caso de Paulina, se lleva la sonrisa de los espectadores y unos cuantos titulares por su curiosa frase.