"Le guste o no a Anabel, mi apellido será Pantoja"

Luis Manuel Vicente Rico, vecino de Sevilla y conocido en la localidad con el mote de Pinocho, ha presentado este miércoles una demanda de paternidad con prueba de ADN incluida con la que quiere demostrar que su padre es Bernardo Pantoja, el hermano de la cantante Isabel Pantoja fallecido el pasado 25 de noviembre.

El abogado del demandante, Fernando Osuna, ha explicado a Efe que su cliente, de 38 años, cuenta con varias pruebas que certificarían que es hijo de Bernardo Pantoja, entre ellas mensajes de texto y audios de él mismo que reconocerán la paternidad abiertamente.

Ha señalado además que ha estado recopilando pruebas durante varios años hasta que ha decidido presentar la demanda de paternidad, que tendrá que resolver un tribunal de Sevilla, ya que Bernardo Pantoja vivía en la capital andaluza y él en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta.

En la misma demanda impugna la filiación que le une con el marido de su madre, dado que entiende que no es su padre biológico, como se indica en la inscripción del registro civil.

Entre las pruebas complementarias que reclama está una de ADN de Anabel Pantoja, hija del fallecido, todo ello en un proceso judicial que se prevé que tenga en torno a un año de duración.

Pinocho es un habitual de los programas de televisión como Sálvame Deluxe, en los que aseguró que era hijo de Bernardo Pantoja y que el propio hermano de la tonadillera se lo había confirmado.

"Un día, comiendo con Bernardo, mientras él se fue al lavabo yo cogí su servilleta y su vaso. Lo llevé a un laboratorio y confirmaron que era mi padre biológico", señaló en la entrevista hace varios meses. Además, aseguró que Bernardo siempre le pidió que "luchara" por lo suyo, "que era el apellido Pantoja".

Pinocho ya avanzó en Sálvame Deluxe que iba a presentar una demanda de paternidad y que le enviaría un burofax a Anabel Pantoja, su supuesta hermana, para que se sometiera a las pruebas de ADN: "Lo conseguiré por las buenas o por las malas. Le guste o no a Anabel, mi apellido será Pantoja", advirtió en su momento.

"Estoy cien por cien seguro de que soy hijo de Bernardo. Tengo una prueba de paternidad con él. Un reconocimiento por parte de él, mi madre también me lo ha reconocido", afirmó durante su entrevista en Sálvame Deluxe.

"En Triana cuando era chico siempre escuchaba el comentario de que era hijo de Bernardo. Cuando eres pequeño no tienes en cuenta esos rumores, pero cuando crecí le pregunté a mi madre sobre el tema. Ella me lo confesó en el 2017. Yo un día desayuné con Bernardo y Junco y él me contó que había tenido una relación de amistad con mi madre y fruto de aquello nací yo. Entonces me quedé un poco descolocado".

El sevillano reconoció que sabe desde hace tiempo quién es su verdadero progenitor, aunque hasta ahora no se ha animado a dar el paso para demostrarlo: "Mi padre legal siempre tuvo dudas de que yo fuera su hijo, me trataba diferente a mi hermana", aseguró el joven en una entrevista en la revista Diez Minutos a la que aportó además varias fotos que asegura tener con Bernardo Pantoja.

Además aseguró que toda la historia su madre la ha vivido como un episodio secreto. "El motivo del hermetismo es que entonces mi madre tenía su pareja y yo entiendo que tuvo un desliz. En aquella época eso estaba muy mal visto", afirmó el joven, quien recalcó que ahora ha sido su propia madre la que la ha animado a dar el paso. "Siempre me ha dicho que vaya con la verdad por delante y con la cabeza alta y que luche por lo que es mío", sentenció Pinocho en otra entrevista.