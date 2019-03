Jorge Javier Vázquez fue operado de urgencia este lunes tras ingresar en el hospital el fin de semana donde le detectaron "algo grave", según ha explicado a los espectadores del programa de Telecinco Sálvame su presentadora, Carlota Corredera. Según ha indicado Corredera en directo, Vázquez (1970) ingresó el pasado sábado "en un hospital de Madrid", fue sometido a varias pruebas y, tras descubrir el resultado, los médicos decidieron operarle de urgencia el lunes por la tarde, una intervención "que duró dos horas".

"Jorge Javier llevaba una semana que no se encontraba bien. El sábado decidió ingresar en un hospital madrileño. No llegó a salir de Madrid como se dijo —tenía una actuación en Tudela—. El lunes le hicieron una prueba y el resultado era grave, preocupante, tanto que decidieron operarle de urgencia. Yo no voy a contar qué tipo de operación ni de qué. Solo a él le corresponde decirlo", ha dicho esta tarde Corredera en Sálvame.

El presentador, que sigue en el hospital, se encuentra "bien, muy tranquilo y los médicos le han ordenado reposo absoluto para recuperarse lo antes posible". "Obviamente, tiene el susto en el cuerpo, por ingresar y que te digan que te tienes que operar y el resultado que sea de operación de urgencia. Insisto, los detalles de la información solo les corresponden a él darlos. Los médicos les han dicho que la operación ha sido un éxito, pero le han impuesto la orden de tener un reposo absoluto", ha añadido Corredera.

Mediaset se ha remitido a las declaraciones de Corredera de esta tarde y La Fábrica de la Tele —productora de Sálvame y Sábado Deluxe, que Vázquez presenta también ha declinado informar sobre lo sucedido.