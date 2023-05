El presentador y humorista Manu Sánchez anuncia que tiene cáncer testicular

El presentador y humorista sevillano Manu Sánchez ha anunciado que padece un cáncer testicular por el que está en tratamiento intensivo desde hace tres semanas, lo que, unido a la operación a la que ha sido sometido, implica que tiene muchas posibilidades de superarlo.

Sánchez, de 37 años, lo ha comunicado en el programa de Canal Sur La Tarde, aquí y ahora, junto a Juan y Medio y Eva Ruiz, y ha dicho que ha elegido esta forma de decirlo "porque en todas las casas no siempre pasan cosas buenas, y quería contar yo lo que es, y que nadie cuente lo que no es".

Ha concretado que hace tres semanas inició un tratamiento de quimioterapia que durará otras nueve, lo que le ha obligado, de momento, a parar su actividad profesional, incluyendo la presentación del programa Tierra de talento en Canal Sur, del que se encargará en su ausencia la cantante malagueña Diana Navarro.

Hoy @_ManuSanchez_ ha anunciado en @LATARDE_RTVA que padece cáncer testicular, del que, está convencido, se va a curar



▶️ Accede aqui al video completo: https://t.co/9g1SRpP7aQ pic.twitter.com/t5xvNkgBef — CanalSur (@canalsur) May 30, 2023

Manu Sánchez ha señalado que está siendo sometido a un tratamiento "muy potente", porque "quitando el lío gordo, lo demás está muy bien" y todas las pruebas "son positivas". "Estoy deseando que lleguen las elecciones generales, que llegue agosto, que haya lío gordo", ha bromeado, y ha dado algunos detalles de su enfermedad, un cáncer germinal testicular, que, en su caso, "solo tiene metástasis en los ganglios". "Mi oncóloga me ha dicho que tengo muchas posibilidades de curación".

Siempre en tono de buen humor, aunque ha reconocido que la entrevista se podría haber suspendido si no se encontraba bien, ha agradecido la labor del equipo de oncología del hospital Virgen del Rocío: "Tenemos la suerte de tener una sanidad pública que es referente en el mundo. No sabemos la suerte que tenemos. Hay motivos para venirnos abajo, pero incluso con lo que tengo ahora no paro de repetirme que qué suerte tenemos".

El humorista, que también ha divulgado un comunicado, ha detallado que el 19 de abril estaba aparcando en el Auditorio del Riberas del Guadaira, donde se graba Tierra de talento, cuando recibío la llamada en la que le comunicaron los resultados de unas pruebas". "Cáncer, pero aún no sabíamos dónde, cuándo, cuánto, ni cómo venía. Me fui corriendo al hospital y tras tragarme sin masticar la noticia, decidí varias cosas: la primera volver al teatro y hacer el programa, lo necesitaba, nada deseaba más que mi vida, mi equipo, mi familia y mi normalidad. Me puse la chaqueta de colores, me pinté de purpurina y a bajar la puerta grande para estar con mi gente. Show must go on", ha dicho.

Ha continuado explicando que la segunda decisión que tomó fue no contarle nada a nadie "hasta no saber el nombre y los apellidos, hasta no desvelar ante qué estábamos y cómo venía", para añadir que el día 21 de abril nació su hija Leonor. "No sé si a mucha gente le ha pasado ver la muerte y la vida (en ese orden) desde tan cerca y tan seguidos. La montaña rusa de emociones aún la estoy digiriendo y llegado su momento os la contaré con más detalles, pero sobre todo tenía claro que a Leonor yo no podía robarle su alegría", ha contado.

"Si de algo está sirviendo esto es para darse cuenta de que solo me da miedo que me estén intentado robar la vida que tengo, porque ahora veo clarito clarito que es una vida perfecta", ha añadido.