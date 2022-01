Preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja

¿Está Isabel Pantoja enferma? El entorno de la artista asegura que atraviesa un terrible momento emocional tras el fallecimiento de su madre, la 'guerra' con su hijo Kiko Rivera y el anuncio de la docuserie que protagoniza su ex, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz. Grandes disgustos que se suman a un futuro profesional incierto y a la proximidad de un nuevo juicio en el que se sentará en el banquillo, lo que podría derivar de nuevo en su entrada en prisión.

Depresión, ansiedad o incluso una dolencia física, no se sabe exactamente qué le ocurre a la tonadillera, pero en los platós de los programas del corazón aseguran que su hermano Agustín no se separa de ella y que incluso habría contactado con sus hijos para que estuviesen pendientes de ella. "Debería charlar diariamente con profesionales pero ella se niega a salir de Cantora por la repercusión mediática que eso conlleva", asegura la periodista Beatriz Cortázar.

En la misma línea, Pilar Vidal e Isabel Rábago aseguraron que la cantante "no debería quedarse ni un minuto sola".

En cambio, Asraf Beno ha asegurado que la situación de Pantoja no es crítica. "No está en buena situación pero tampoco es tanto como lo pintan. Está en una situación delicada, no está bien del todo pero está todo controlado. No está sola, Agustín está con ella todo el día y cuida de ella", precisó el novio de Isa Pantoja, la hija de la cantante.