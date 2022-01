Las fotos de Iñaki Urdangarin de la mano de Ainhoa Armentia siguen -y seguirán- marcando la actualidad del mundo del colorín. Superado el bóom de la aparición de las imágenes, las especulaciones se centran ahora en un posible e inminente divorcio entre la infanta Cristina y su todavía esposo. Además y como veremos más adelante, también se han conocido algunos detalles sobre el marido de Armentia, que estaría "abochornado" y haciendo todo lo posible para preservar su intimidad.

En cuanto a la ruptura de la pareja, cabe recordar las palabras del propio Urdangarin: "Vamos a gestionarlo de la mejor manera posible. Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y punto, como siempre hemos hecho". Atendiendo a estas declaraciones y al proceder habitual de los que fueran Duques de Palma, los medios especializados señalan a que todo apunta a que, en breve, se abrirá un proceso de divorcio en Suíza. Es allí donde tuvo la última residencia oficial la pareja y, lo más importante, la legislación del citado país les permitiría llevarlo a cabo con mayor discreción. "En este caso, al haber una menor de 16 años implicada, en España tendrían que pasar por un juez, un fiscal... Se multiplican las opciones de filtraciones", según señala a Vanitatis Manuel Hernández, de Vilches Abogados.

Vanitatis también ha consultado con expertos la posibilidad de que Urdangarin socilicite una pensión compensatoria, dado que desde que estallara el caso Nóos no ha tenido empleo y ahora cobra el salario mínimo. El exdeportista podría solicitarla, porque se trata de una medida que pretende que, disuelto el matrimonio, la parte con menos recursos mantenga su nivel económico. Eso sí, es poco probable que tenga éxito: "Apenas se otorga a los hombres. Esto funciona como una indemnización por haberse dedicado a la familia, para compensar el enriquecimiento del cónyuge mientras la otra persona cuidaba del entorno familiar", relata Vanitatis, citando a Mundojuridico.info.

EL MARIDO DE ARMENTIA. Según la información hecho pública por El Diario de Ana Rosa, el marido de la amiga especial de Iñaki Urdangarin se encuentra completamente "abochornado". "De puertas para adentro el matrimonio no estaba bien pero no se podía imaginar que su mujer estuviese con Iñaki", señalaba su círculo más cercano, que explica que Manuel, como se llama, está intentando que su imagen no se haga pública para, al menos, poder permanecer en el anonimato.