A galega Yoly Saa queda fóra da final do Benidorm Fest 2024

A pontevedresa Yoly Saa quedou fóra da final do Benidorm Fest que elixirá o intérprete que acudirá a Suecia a representar a España no festival de Eurovisión. Yolanda Saa Figueira quedou en séptimo posto con 35 puntos que recibiu do xurado, 22 do xurado demoscópico e outros 22 do público.

Participantes da segunda seminfinal

A artista orixinal de Pontevedra estivo acompañada na segunda semifinal do Benidorm Fest 2024 por outros 7 artistas de todos os sitios de España. Miss Caffeina, Nebulossa, Angy Fernández y Sofía Coll son as propostas que pasan á final do sábado 3 ás que se unirán os seleccionados da semifinal celebrada o 1 de febreiro.

María Peláe con Remitente

Dellacruz con Beso en la mañana

MARLENA con Amor de verano

St. Pedro con Dos extraños (Cuarteto de cuerda)

Jorge González con Caliente

Roger Padrós con El temps

Almácor con Brillos platino

A previa

A única candidata galega ao próximo festival de Eurovisión, Yoly Saa, actúa este xoves pola noite a partir das 22.50 horas, en sexta posición, na segunda semifinal do Benidorm Fest organizado por Radio Televisión Española.

A canción que presentará a pontevedresa é No se me olvida, unha auténtica descarga emocional nun tema cheo de rabia que remata cunha verdadeira declaración de intencións: "Que me hiciste llorar un mar, a mí no se me olvida".

"Hay una idea ahora de que hay que gestionarse, y respirar y pasar página, pero ¡coño!, gestionarse también es sacar la rabia", contou sobre a canción nunha entrevista recente.

Saa é a segunda galega que participa no Benidorm Fest tras Tanxugueiras, que na primeira edición do festival arrasaron no televoto pero non foron a Eurovisión ao preferir o xurado á artista hispanocubana Chanel, que quedou en terceira posición.

Carreira á final

A celebración o pasado martes da primeira semifinal, non exenta de polémica, deixou como clasificados a Miss Caffeina, Nebulossa, Angy Fernández e Sofía Coll.

Ao igual cá anterior, a gala deste xoves poderá verse en La 1 e RTVE Play a partir das 22.50 horas e enfrontará á pontevedresa Yoly Saa con María Peláe, Dellacruz, Marlena, St. Pedro —un dos favoritos—, Jorge González, Roger Padrós e Almácor.

Todos os finalistas pelexarán este sábado por representar a España en Malmo 2024 nunha gala que terá a Ruth Lorenzo, Marc Calderó e Ana Prada de condutores.