"No ponerme mascarilla es mi puto problema"

"El agua deshidrata más que hidrata". Este fue el primer charco en el que se ahogó la influencer Marina Yers hace unos meses. Se retractó, abandonó las redes sociales durante un tiempo y trató de apaciguar los ánimos; parece que no ha aprendido la lección.

En las últimas horas un vídeo de la joven se ha hecho viral por sus polémicas declaraciones en torno a las mascarillas y el coronavirus. "Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo, es mi puto problema, ¿vale?".

Lo siento, pero Marina Yers es la "influencer" más irresponsable con la que me he topado jamás. El agua deshidrata, los estadounidenses se beben la sangre de los niños, la numerología es una ciencia... Y ahora desprecia desde su sofá el sufrimiento de tanta gente. Lamentable. pic.twitter.com/7OOHVT35bj January 13, 2021

Por si estas palabras fueran poco -las cuales son fruto de la ignorancia de que sin mascarilla una portadora del virus puede propagarlo con mayor carga viral que si la llevara-, Yers se recrea ante aquellos que la consideran irresponsable: No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus, y yo... me pillas como que ay, ay".

"No me creo nada del Gobierno ni de los medios de comunicación". Así justifica su actitud, aunque añade: "Y sí, qué están muriendo personas y todo eso, pero tengo un vecino que murió de coronavirus supuestamente y en verdad tenía otra patología relacionada con la respiración y el tío murió de eso y su mujer protestó y finalmente dijeron que era coronavirus".