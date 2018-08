El polémico homenaje de Madonna a Aretha Franklin

A la gala de la MTV de los premios VMA (Video Music Awards) de este martes no faltó la reina del pop Madonna, que protagonizó un emotivo momento al rendir tributo a la recientemente fallecida Aretha Franklin, cuya canción You Make me Feel Like a Natural Woman —recordó— le brindó su primera oportunidad de adentrarse en el mundo de la música.

"Ella me trajo adonde estoy hoy e influyó en mucha gente que está hoy aquí. Gracias, Aretha, por empoderarnos a todas. Respeto. Larga vida a la reina", zanjó en alusión al tema más conocido de la diva, Respect.

Pero sus palabras, sin quererlo, protagonizaron uno de los momentos más bizarros y polémicos de la velada. Su discurso se acercaba al autohomenaje, hablando más de sí misma que de la propia reina del soul. Como respuesta a esto, las redes no tardaron en hacerse eco y muchos criticaban la elección de la diva para dar ese discurso, habiendo artistas "mejor cualificados".

Madonna ha respondido a través de su cuenta oficial de Instagram a estas críticas con el siguiente mensaje: "Y solo para aclarar: ¡MTV me pidió que presentara el video del año! ¡Y luego me pidieron que compartiera cualquier anécdota que tuve en mi carrera relacionada con Aretha Franklin! Compartí una parte de mi viaje y agradecí a Aretha por inspirarme en el camino. ¡No tenía intención de hacerle un tributo! Eso sería imposible en dos minutos con todo el ruido y el oropel de una entrega de premios. Nunca podría hacerle justicia en este contexto o entorno. Desafortunadamente, la mayoría de las personas tiene poca capacidad de atención y son tan rápidos para juzgar. ¡Amo a Aretha! Respeto".

La reina del pop también fue noticia por su atuendo, toda una colección de joyas y bisutería bereberes, que viven ahora un renacimiento tras permanecer siglos ocultas a los ojos foráneos, que aparentemente compró en el viaje por su 60º cumpleaños celebrado en Marrakech la pasada semana.

De la cabeza a los pies, la reina del pop llegó ataviada de collares superpuestos de monedas antiguas, fíbulas, diademas, pulseras, una capa negra y babuchas, todo ello adquirido en los famosos zocos de Marrakech, según se encargó ella misma de mostrar en su cuenta de Instagram.

La cabeza de Madonna imitaba a la de una novia bereber: con el pelo recogido en trenzas rubias y una gruesa diadema hecha con piedras naranjas entremezcladas con piezas de plata puntiagudas, de la que colgaban abalorios, cruces y pequeñas monedas.