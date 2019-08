El polémico discurso de Bertín Osborne contra las "feminoides", Rufián y Julia Otero

El presentador Bertín Osborne publicó un vídeo este miércoles en su cuenta de Twitter en el que carga contra el movimiento feminista en España y dedica varias perlas al diputado de ERC Gabriel Rufián y a la periodista Julia Otero.

"Este vídeo está dirigido para todos esos iluminados que opinan de mis declaraciones sin haberlas leído enteras. Lo que he dicho es que me gustaría que esos iluminados me me digan cuál es un derecho fundamental que tengamos los hombres y no tengan las mujeres en España", comienza en su discurso, realizado como respuesta a las críticas recibidas tras una entrevista concedida para El País.

Osborne, quien no ha dudado en usar el calificativo "feminoides subvencionadas de pancarta" contra sus detractoras, continuó enumerando algunos de los logros que han alcanzado unas mujeres que en España están "más que liberadas". "Ya hay más juezas que jueces, hemos tenido vicepresidentas, ministras, presidentas del Senado (...) juegan al fútbol, y además lo hacen muy bien, son boxeadoras, están en el Ejército, ¿cuál es el problema?", se preguntaba.

Para rematar su discurso antifeminista, el presentador animó a "esos progres" a acudir a las embajadas de Irán o Nigeria para denunciar las situaciones que se viven en países donde "lapidan a las mujeres, las visten como brujas o las mutilan genitalmente".

RUFIÁN Y OTERO. Pero no acabó ahí el arrebato del showman español, pues también tuvo tiempo en esta parte para cargar duramente contra Rufián y Otero.

"Me encantaría ver al payaso de Rufián o a la Julia Otero de turno en la puerta de la embajada de Irán, de Afganistán o Nigeria para protestar, como feministas importantes que son, por las barbaridades que las hacen a las mujeres allí. Pero eso no es progre, claro. ¡Mamarrachos!", sentenció.

En cuanto a la violencia machista, Osborne afirma ser más contundente que los "progres" y desvela que él "colgaría por los huevos (sic)" a los "cobardes" que pegan a las mujeres.