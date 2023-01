Las polémicas palabras de una tiktoker: "El gallego solo lo habla la gente del pueblo, como Lugo"

Una tiktoker viguesa, Evita Camila, ha desatado la polémica en las redes sociales con un vídeo en el que explica por qué no sube contenidos en gallego: "Es que a mí no se me da bien hablar el gallego, porque no se suele hablar aquí en Vigo, solo lo habla la gente del pueblo, de sitios más adentro, como más de monte, como Ourense o Lugo. Vigo es una ciudad más metropolita", asegura en la controvertida grabación, que ha desatado numerosas críticas y comentarios jocosos.

"Yo vivo en un monte gallego y hablo inglés! Debo ser busprolita", le escribía con sorna un usuario de Tik Tok. "No sé qué Lugo conoces tú", señalaba otro, mientras que una tercera aprovechaba para enviarle con retranca "un saúdo dende Lugo, dende onde vivimos os do monte". "Manda truco con esta neniña, viva o galego, Evita, o galego é unha lingua moi fermosa", apuntaba otro, en la misma línea que la mayoría de quienes respondieron a su vídeo: "Miña filliña, non tes nin idea, jajaja, e tampouco se che da ben falar o castelán, jajaja... Eu son de Vigo e sei falar o galego e o castelán".

Lejos de ofenderse con los comentarios, la protagonista —@camievita, como se llama en Tik Tok— se ha mostrado entusiasmada por el revuelo suscitado y por el hecho de que incluso la TVG se hiciese eco de su cuestionado vídeo, en el que intenta decir algunas frases en gallego