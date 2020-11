El novio de Jedet siembra la polémica: "Presentadme a alguien que tenga coronavirus"

El cantante Joshortizc se convirtió este domingo en el centro de las críticas tras realizar unas polémicas declaraciones en las que niega la existencia del coronavirus.

A través de varios stories de Instagram mientras veía los informativos de Telecinco, la pareja de Jedet mostró su desacuerdo con las informaciones publicadas sobre la crisis sanitaria. "Pandemia mis cojones, socio, pandemia mi polla. Presentadme a alguien que tenga coronavirus, le como la boca y vais a ver que no pasa nada", declaró el artista mientras gritaba a la televisión. "Caeros de la puta parra. Que no existe nada", insistió.

Tras recibir cientos de críticas en las redes sociales, Joshortizc grabó un vídeo este lunes matizando sus palabras. "Siento mucho que se hayan muerto familiares, pero sigo pensando que es mentira todo", explicó el joven, que mostró su apoyo a las personas que han sufrido pérdidas en su entorno recientemente. "Os acompaño en el sentimiento a todos los que han perdido algún familiar. Lo digo de corazón. Pero quiero que entendáis que la tele es una mentira; políticos, una puta mentira; todo una puta mentira. No hay pandemia ninguna, no hay", insistió.

La joyita que se ha llevao la Jedet pic.twitter.com/VvzJYxcOEi — potacsio mu bueno (@inesat313) November 9, 2020

El artista explicó que el virus ni es "tan mortal ni tan contagioso. Es mentira". Finalmente, el cantante admitió que él no utiliza ningún tipo de protección frente al covid. "Desde que empezó esto voy sin mascarilla, me he rodeado de miles de personas. No tengo nada, estoy perfecto", aseguró.

Las críticas también han salpicado a su pareja, la actriz Jedet, que este lunes se pronunció al respecto en su cuenta de Instagram: "Lo que mi entorno piense sobre un tema no me hace responsable de sus opiniones. Soy una persona con sus propias ideas e ideales, me parece injusto que se me esté linchando públicamente por opiniones que no han salido de mi boca y que no no he compartido ni comparto".

A través de un storie, una de las protagonistas de la serie Veneno mostró su apoyo a las víctimas del virus y al personal sanitario.