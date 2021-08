Pol Granch trata de ridiculizar a Natalia Lacunza y las redes estallan

El actor y cantante Pol Granch vuelve a ser el protagonista de una polémica por sus cuestionables conductas.

En esta ocasión, en medio de un concierto, decidió imitar en tono burlón a su expareja, la cantante Natalia Lacunza. Interpretando el tema En llamas, el cual cantaban a dúo, Granch decidió hacer mofa de la artista.

si alguna gente aún dudaba de que este tío es un misógino de mierda ya no hay dudas posibles

pol granch, eres un ser repugnante intentando humillar y ridiculizar públicamente a una persona que te da mil vueltas como artista y como persona,eres repugnante pic.twitter.com/Uz80svr9aw — ari lvs lara {-330} (@arixfearless) August 12, 2021

En redes sociales afearon rápidamente su comportamiento, señalándolo como "misógino", "machista", "mala persona" o "gilipollas".

Lo mala persona que es Pol Granch quedando retratado. Es muy fuerte que se le siga perdonando todo a los tíos y luego las artistas hacen algo y se las lincha pic.twitter.com/iTT0CkHwa9 — stanqueens (@malabichas) August 12, 2021

ya me jodería estar esperando 10h en una fila pa ver a este señor drOgado, haciendo q canta e intentando ridiculizar a su ex

vergonzoso https://t.co/YRecMGmsfe — chris (@christianbellas) August 12, 2021

De todos los que están cancelando este es el peor porque nisiquirra se arrepiente de como se ha comportado al contrario continúa haciéndolo https://t.co/gWEMHdcTHv — Neeagirl🌿 (@Neeagirl95) August 12, 2021

Hasta llegó a pronunciarse la propia Lacunza.

a veces el sentido del ridículo es importante creo — Natalia (@natalialacunza) August 12, 2021

Hace apenas un mes la rapera Sara Socas levantaba la liebre sobre los comportamientos de Granch. "Eres un misógino de mierda", comenzó.

Pol Granch, desde que me la liaste en la fiesta de Los 40 de 2019, cuando me trataste como una putísima mierda, llevo calladita.

Sales en Élite, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado.

Por mi parte: que te jodan 😘 — Sara Socas (@socasmc) July 6, 2021

"Jamás me he pronunciado contra nadie porque desconozco ciertas realidades y no me puedo mojar. Pero no solo me has tratado mal a mí, que me faltaste al respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores", añadió.

También en esa ocasión Natalia Lacunza intervino, haciendo un llamamiento a la industria y a los compañeros de profesión que "siguen trabajando con esa gente aún sabiendo todo, alimentando su tranquilidad de que seas un desgraciado porque no te va a pasar nada". "Artistas, managers, productoras, promotores, productores, sellos, radios, estilistas, maquilladores, etc. Poneos las putas pilas", finalizó.