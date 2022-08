Pogba, acusado de contratar a un brujo para lesionar a Mbappé

Las autoridades francesas investigan una posible extorsión de una banda organizada contra el campeón mundial francés Paul Pogba, una noticia que ha indignado a su hermano Mathias, que afirmó que "cuando eres famoso, te hacen más caso, pero no estás por encima de la Justicia".

El propio Mathias, antiguo colaborador del programa televisivo El Chiringuito, añadió este domingo más leña al fuego al corroborar la información adelantada por Franceinfo según la cual el ex del Manchester United habría contratado a un brujo para que lesionase a su compañero de selección Kylian Mbappé.

En lo que se refiere a la extorsión, el medio de la Juventus de Turín –actualmente de baja por una lesión de rodilla– ya ha declarado ante investigadores de la oficina central de la lucha contra el crimen organizado. El caso se abrió a comienzos de agosto y ya han trascendido algunos detalles.

Pogba habría sido chantajeado los últimos meses por unos amigos de infancia y por su hermano mayor, quienes habrían demandado al centrocampista 13 millones de euros por haberle protegido durante años.

Los abogados de Paul Pogba respondieron a la polémica a través de un comunicado: "Las declaraciones de Mathias no son, desgraciadamente, una sorpresa. Se unen a las amenazas e intento de extorsión en banda organizada contra Paul"

Según Franceinfo, el affaire habría comenzado en marzo, durante la concentración de la selección francesa, cuando el futbolista visitó a su familia en Lagny-sur-Marne (a las afueras de París) y cayó en la trampa de dos amigos de infancia al ser intimidado por dos encapuchados que empuñaban fusiles de asalto.

Después, el supuesto acoso a Pogba continuó hasta en el propio centro de entrenamiento de su actual club, la Juventus. En una de esas acciones intimidatorias, Paul dijo haber reconocido a su hermano Mathias.

Este último, acompañado por su hermano gemelo Florentin (extubolista del Sochaux y Saint-Etienne), ha sido un asiduo en los partidos de Francia en la Eurocopa de 2021 y en el mundial de 2018. Se desconoce por qué se deterioró la relación.

Mathias, de 32 años, destapó el asunto este sábado cuando aseguró, en un vídeo en las redes sociales grabado en varios idiomas, que iba hacer revelaciones "explosivas" sobre su hermano Paul y también sobre Kylian Mbappé, desvelando pocas horas después el supuesto intento de su hermano de lesionar al 7 del PSG mediante la contratación de una especie de brujo.

Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabou est connu! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi! — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

Este domingo, los abogados del internacional francés respondieron a través de un comunicado: "Las declaraciones de Mathias Pogba en las redes no son, desgraciadamente, una sorpresa. Estas se unen a las amenazas e intento de extorsión en banda organizada contra Paul Pogba. Las autoridades competentes en Italia y en Francia están al corriente desde hace un mes".

Poco después se divulgó la investigación en Francia, ya en curso hace semanas.

De nuevo en Twitter, en una cuenta que abrió el viernes, Mathias replicó casi de inmediato. "Espero que no os dejéis engañar por un intento de manipular a los medios y las autoridades. Cuando eres famoso, el mundo está contigo, las autoridades te hacen más caso. Pero no estás por encima de la Justicia. Los policías no son tus lacayos", dijo, interpelando a Paul.

Luego, Mathias, futbolista que ha jugado sobre todo en categorías inferiores y que actualmente está sin equipo, habló de una supuesta investigación contra un primo de los dos.

"No hace mucho, mi hermano afirmó a la policía italiana que no conocía a nuestro primo carnal, con quien crecimos (...) Se trataba de una denuncia de acoso contra un primo inocente", señaló.

En el explosivo mensaje del sábado, Mathias también criticó veladamente a Rafaela Pimenta, la letrada brasileña que ahora se hace cargo de los asuntos profesionales de Pogba después del fallecimiento de Mino Raiola.