Piqué lanza un duro reproche a Shakira: "Intento proteger a mis hijos"

El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué ha asegurado este martes que pasa por un buen momento personal, después de su separación con la artista colombiana Shakira, la madre de sus dos hijos, de los que ha dicho que, como padre, su objetivo es que "estén bien".

En una entrevista concedida al programa radiofónico El Món a Rac1, la primera que concede en profundidad desde su separación, el empresario catalán ha hablado de su situación personal marcada por la ruptura con la madre de sus hijos, Milan y Sasha, con la que en diciembre pasado firmó un acuerdo para que la cantante colombiana se quedara a cargo de los menores en Miami (Estados Unidos).

Piqué ha sido preguntado por la canción de Shakira y el productor argentino Bizarrap publicada bajo el título BZRP Music Session #53, en las que su expareja lanza frases en contra de él, y ha aprovechado para lanzarle un duro reproche a su ex. "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien", ha respondido Piqué al ser preguntado por si había escuchado el tema de su expareja.

El exfutbolista también ha defendido la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de la Kings League, el campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con doce equipos presididos por streamers o conocidos exjugadores como Iker Casillas o Sergio Kun Agüero.

"Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre", ha reflexionado.

Con todo, el exjugador del Barcelona ha explicado que está "bien" en lo personal, después de que el pasado noviembre decidiera colgar las botas como futbolista profesional.

Precisamente, tras disputar su último partido en el Camp Nou, Piqué dijo en su discurso que "cuando te haces mayor, querer es dejar marchar", una frase que no estaba preparada, según ha desvelado, si bien ha reconocido que estaba enmarcada en un momento en el que en su vida estaban pasando "muchas cosas".

"Pondría la mano en el fuego por que el Barça no ha comprado árbitros"

En otro orden de cosas, Piqué aseguró que, durante su etapa en el equipo azulgrana, los jugadores desconocían que el club pagaba al dirigente arbitral José María Enríquez Negreira y se mostró convencido de que la entidad no compró a los árbitros. El excentral opinó que, por mucho que se quiera "ensuciar" la imagen del club, "nadie puede poner en duda" los éxitos conseguidos en las últimas dos décadas.

"Yo pondría la mano en el fuego por que el Barça no ha comprado árbitros. Si quieres comprar a un árbitro, es muy fácil, quedas con él y le das un sobre", subrayó Piqué. En este sentido, consideró que los informes arbitrales no eran útiles para los jugadores, ya que muchos ya conocían a los colegiados, sino sobre todo para los entrenadores. "Los jugadores, sobre todo los que llevamos más años, ya conocemos los árbitros, pero a los entrenadores, sobre todo a los que vienen de fuera, les va bien tener esos informes para saber de qué pie calza cada árbitro", puntualizó.

Y, al ser preguntado por si las consecuencias del caso Negreira ponen en duda los títulos de su exitosa etapa como jugador, añadió: "Fuimos muy superiores, no dependíamos del árbitro ni por lo bueno ni por lo malo. Yo pasaría olímpicamente y a lo siguiente".

Con todo, Piqué, que en la entrevista no escondió su deseó de ser presidente del club en un futuro "sin forzar las cosas", tiene "mucha confianza" en el Barça y los dirigentes que actualmente lo lideran para afrontar las consecuencias judiciales del caso por los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y el 2018.

En la entrevista, el exfutbolista de la Bonanova también dio detalles sobre su retirada como futbolista profesional anunciada el pasado noviembre, una decisión "muy meditada" de la que no se arrepiente al considerar que era "lo más oportuno" para él y para el equipo.

Asimismo, precisó que cuando anunció su retirada ya se saldaron todas "las cuentas pendientes" de su contrato con el club azulgrana y negó que la celebración en el Camp Nou de la fase final de la Kings League, la competición de fútbol siete que impulsa, tenga algo que ver con su adiós. "Lo de llevar la Kings League al Camp Nou fue una calentura mía y escribí un mensaje al presidente (Laporta). Al final, hemos conseguido un acuerdo en el que creo que el Barça sale ganando, pues nos dividimos el precio de las entradas y nosotros, todo lo que ganamos, lo destinamos a la producción del evento", zanjó.