Pique entre Álvaro Morte, de 'La casa de papel', y Jorge Javier: "Me revienta que llene teatros"

"Me revienta que un Jorge Javier pueda estar llenando teatros, con la gente de pie aplaudiendo". Con estas palabras criticó Álvaro Morte el intrusismo del presentador de Sálvame, quien se encuentra representanto la obra Desmontando a Séneca en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

No obstante, lo que más molesta al mítico Profesor de la exitosa serie La casa de papel es que, mientras esto ocurre, "haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público".

La crítica de Morte, realizada en una entrevista cuyo vídeo se viralizó el miércoles, tuvo la réplica del aludido, un Jorge Javier Vázquez que prefirió tirar de ironía para zanjar –o no– el asunto. "Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a Isabel Díaz Ayuso, no me queden fuerzas para contestar a Álvaro Morte. Lo siento, disculpad", escribió el presentador de Mediaset en su cuenta de Twitter.

'DESMONTANDO A SÉNECA'. El pasado mes de enero, Jorge Javier ofreció una entrevista en la que, además de hablar de su obra de teatro, aseguró que todavía tiene "muchas ganas de vivir; no estoy quemado".

Sobre su vuelta a las tablas de un teatro –en el año 2015 ya presentó la obra La vida iba en serio–, el presentador dejó claro que no tiene pensado dejar la televisión pero que "cada día aprendo más cosas de Séneca", del que tiene muy presente una frase en especial: "A vivir hay que estar aprendiendo toda la vida".

"Esa reflexión me da paz y tranquilidad, porque en algún momento de la vida nos fustigamos y nos flagelamos, pensamos que fallamos", señaló Vázquez, quien aseguró que "vivir es complicado", y "te lo digo yo que me ha ido muy bien en la vida", añadió.

Hasta el próximo 13 de marzo, Jorge Javier Vázquez compartirá con el público no solo algunas anécdotas personales y profesionales, sino también las reflexiones que el filósofo romano Lucio Anneo Séneca plasmó en su obra De la brevedad de la vida para realizar un monólogo en tono de comedia sobre "qué es la vida".

Es una comedia donde se combina la personalidad de Jorge Javier Vázquez con las enseñanzas morales de Séneca, todo a ritmo de proyecciones, música, filosofía y mucho humor. "Y con la que he aprendido que no se puede disponer del tiempo como nos gustaría, en cualquier momento aparece algo y se nos desbarata", reza Jorge Javier sobre sus propias reflexiones.

Dirigida por Juan Carlos Rubio, Desmontado a Séneca es una pieza teatral oportuna para los tiempos que corren.

