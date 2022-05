Pipi Estrada cuenta que temió por su integridad física cuando se acostó con Lydia Lozano

Pipi Estrada acudió este sábado al 'Deluxe' para someterse al polígrafo de Conchita. Después de muchos años, el periodista volvió a 'Sálvame' para abordar todo tipo de temas y momentos del pasado que, como era de esperar, no dejaron indiferente a nadie.

La entrevista fue larga y densa, y entre las protagonistas estuvo una colaboradora y pieza clave del programa: Lydia Lozano, y no por estar presente, sino por salir a la palestra en una de las preguntas más controvertidas.

Si echamos la vista atrás, podemos recordar un tiempo en el que la periodista y Estrada vivieron un romance que no terminó de forma especialmente amorosa, y que, como contó el propio Pipi tuvo momentos en los que temió por su integridad física. Lo más llamativo es que esto ocurrió cuando estaban manteniendo relaciones sexuales en un Fiat 600, ya que el periodista se clavó un pico de madera en la espalda y comenzó a sangrar. Tras el susto, comprobaron que no era nada grave, y a Estrada se le quitaron las ganas de repetir con Lozano.

Ante estas declaraciones la periodista no ha tardado en reaccionar alegando que "no entiendo como me pide perdón el jueves y el viernes cuenta en el poli mis intimidades". A lo que añadió que "estaba molesta" y que "no le encuentro la gracia". Al mismo tiempo, quiso lanzar un mensaje tajante y sincero a Estrada afirmando que "en cualquier currículum sentimental hay chapapote, y Pipi es mi chapapote".