"Te pido perdón, hijo mío"

Aunque en España el Día del Padre es el 19 de marzo, en otros países se celebra el tercer domingo de junio. Por esta razón durante este fin de semana hemos visto a muchos famosos publicando fotos con sus padres acompañadas de mensajes llenos de cariño. En el caso de Carlos Baute, ha querido compartir una imagen posando con su hijo José Daniel Arellán que, según él mismo dice, "me hace inmensamente feliz". "Después de tantos malentendidos por ambas partes, tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo mío", ha escrito el intérprete de Colgando en tus manos.

Baute ha confesado que "hoy es día muy importante para nuestra familia" y ha querido dar las gracias por todos los mensajes de cariño y el apoyo que ha recibido, especialmente por parte de su mujer, Astrid Klisans. La arquitecta también ha mostrado la alegría que siente por este paso que ha dado su marido y ha escrito: "¡Siempre supe que este momento llegaría, y nada me hace más feliz!".

Astrid también ha dedicado unas palabras al hijo mayor de Carlos, diciéndole: "Cuenta siempre con nosotros José Daniel". Después de su mensaje, Carlos ha recibido un sinfín de comentarios por parte de muchos amigos y compañeros de profesión. Es el caso de Toñi Moreno, que le ha dicho: "Me encanta", a lo que Baute ha respondido: "Lo máximo, no tienes idea".

También le han escrito Chenoa, Raquel Rodríguez, Barei o Rasel: "Me alegro en el alma hermano. Un beso enorme, que Dios os bendiga. Te quiero", además de Ivonne Reyes: "Wow, qué grande eres! Te aplaudo y me alegro tanto.... por ambas partes. Esto dice mucho de ti, como ser humano, como hombre y como padre. @astridklisans, ¡gran mujer! Feliz día del padre Carlos!! Sin palabras. Bendiciones familia. Orgullosa de mi compatriota".

Hay que recordar que fue en febrero de 2013 cuando el cantante reconoció como hijo a José Daniel, nacido de la relación sentimental que mantuvo con Náreya Arellán cuando solo tenía 15 años y todavía vivía en Caracas. "Me llamó mi abogado para decirme que Carlos Baute mandó una carta al Juzgado reconociendo que era mi padre. Primero me quedé en shock y luego me emocioné", dijo el joven en aquel momento, asegurando que: "Creo que llevar el apellido Baute es un derecho que me pertenece".

El artista siempre se ha mostrado muy discreto en relación a este tema, sin embargo, se convirtió en el centro de la noticia después de que José Daniel le reclamara 900 euros al mes durante cinco años en concepto de pensión de alimentos y, al mismo tiempo, otros 90.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. En 2016, la Justicia dio la razón a Baute en lo relacionado al tema de la pensión alimenticia.

En la sentencia, la jueza dictamina que Arellán, que en ese momento tenía 26 años, era lo suficientemente mayor para subsistir tanto por sus propios medios como con la ayuda de su novia, con la que residía en España.