La Policía Nacional ha asegurado que este miércoles por la mañana, coincidiendo con la visita oficial a Madrid del presidente chino, Xi Jinping, procedió a identificar a todas las personas disfrazadas y con la cara tapada en la Puerta del Sol y alrededores, aunque en ningún momento se dio instrucciones para sacar a nadie de la plaza madrileña.

La Policía Nacional asegura que en ningún caso se ha prohibido o actuado contra el disfraz de Winnie the Pooh, una de las mascotas que habitualmente entretiene a los turistas en el centro de Madrid.

El dibujo animado de Winnie the Pooh ha sido censurado por el régimen chino después de que surgiesen en Internet diferentes bromas comparando al presidente de este país con el personaje de dibujos animados, algo que cobró notoriedad tras una visita de Xi Jinping a Estados Unidos en 2013.

Pues estas cosas, cuanto mas tratan de evitarlas, mas se suelen viralizar. Es el efecto Streisand.https://t.co/QuKa1oRN8r



— Santi Fernández 🌐 (@safeig) 28 de novembro de 2018

Eldiario.es ha publicado el testimonio de la persona que este miércoles estaba disfrazado de Winnie The Pooh en la Puerta del Sol. "Me dijeron que me apartara unos metros para que no me pudiera ver", ha explicado a preguntas de este periódico, subrayando que "no ha tenido ningún problema" por el paso de la comitiva del presidente chino –que ha recogido de manos de la alcaldesa Manuela Carmena las llaves de la ciudad–, ya que "han sido veinte o treinta minutos".