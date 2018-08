Una periodista de La Sexta sufre el acoso de un hombre en directo

Las vejaciones a las que se ven sometidas en multitud de ocasiones las reporteras de televisión mientras realizan su labor ha tenido otro lamentable capítulo esta semana con el acoso a Elizabeth López mientras hacía un directo para 'Más vale tarde', de La Sexta. La periodista se encontraba informando en la localidad tarraconense de La Pineda sobre la última hora meteorológica, cuando un individuo se acercó a ella para darle un beso en la cabeza.

López visibilizó al momento su repulsa hacia el acto con su lenguaje corporal, pero prosiguió con su trabajo. Fue posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, cuando la reportera quiso denunciar esta situación "vergonzosa e intolerable" publicando las imágenes del lamentable acto, a la vez que expresaba la falta de "respeto" de nuestra sociedad y la abundancia de "actitudes machistas".

Hoy me ha tocado a mí. Un tipo ha decidido besarme la cabeza mientras hacía un directo. A él y a sus amigos les ha parecido gracioso. A mí una situación vergonzosa e intolerable. Falta mucho RESPETO y sobran actitudes machistas. 🙅🏻‍♀️#bastaya pic.twitter.com/8PpAHnPXul 22 de agosto de 2018

Unas horas después, y mediante la misma cuenta de esta red social, Elizabeth López adjuntó un nuevo vídeo en el que mostró la opinión de sus compañeros y de ella misma sobre el tema. "Yo estaba concentrada en el directo. No he visto a esta persona, pero él ha considerado que era muy gracioso venir por detrás, darme un beso en la cabeza y después salir corriendo. Esta es una situación con la que tenemos que encontrarnos", relataba la profesional. "Pero no es tolerable y la Guardia Urbana, que ha visto toda esta situación, y lo que ha hecho es ir a buscar a esta persona e identificarla", prosiguió.

Nos ha desconcertado a todos. Minutos después ésta ha sido nuestra respuesta a lo sucedido. 👇🏼 pic.twitter.com/A7sEoHlahR — Elizabeth López (@Eliz_lpez) 22 de agosto de 2018

La reacción de los compañeros de profesión de Elizabeth López y del resto de usuarios de Twitter fue unánime, dando su apoyo a la periodista y destacando su profesionalidad en todo momento ante este lamentable acoso machista.