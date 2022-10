Pérez Reverte revela en El Hormiguero que atracó un banco: "Mataron a todo el mundo"

El escritor español Arturo Pérez-Reverte ha protagonizado este martes una sonada entrevista en El Hormiguero, en la que, entre otras cosas, reveló que robó un banco.

"Una vez robé un banco. Fue el 4 de abril de 1977, con 25 años, en Eritrea. Estaba con los militares, entré con ellos en el banco, mataron a todo el mundo y nos llevamos el dinero", explicó Reverte.

El escritor contó alguna de sus aventuras de sus tiempos como reportero de guerra –"la guerra huele a plástico quemado y carne que se pudre, todavía tengo ese olor en la cabeza"–, pero también repasó algunos temas de actualidad, como el sistema educativo.

"Si uno es mal estudiante, que suspenda. Yo repetí tres cursos en bachillerato. Una con todo suspenso, me echaron de un colegio y no fue una tragedia", explicó Reverte.

El escritor criticó al sistema por "igualar" a alumnos y personas con distintas características: "Todos no somos iguales, hay niños que son inteligentes y niños que no lo son, unos trabajadores y otros que no. No puedes tratar igual al niño brillante que al que se niega a estudiar o no tiene el talento suficiente".