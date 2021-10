Pérez-Reverte 'reparte' en 'El Hormiguero': "Sánchez es un chulo, arrogante y cínico"

Arturo Pérez-Reverte acudió este jueves al plató de El Hormiguero en medio de la gira de presentación de su nuevo libro: El italiano. El escritor de Cartagena habló con Pablo Motos de muchos asuntos, desde las redes sociales hasta el lenguaje inclusivo. Pero, si en algo se centró su conversación, fue en repaso que hicieron de los políticos actuales.

Pérez-Reverte no esquivó ninguna pregunta. De Pedro Sánchez, del que hace años había dicho que era "un killer", insistió en que lo veía como "un pistolero que nos iba a matar a todos". Para el creador del capitán Alatriste, el presidente del Gobierno tiene "todos los atributos del personaje maquiavélico". "Es chulo, ambicioso, arrogante, cínico... un tipo muy interesante", zanjó.

Sobre Pablo Casado, Pérez-Reverte recordó que "en España se vota en contra" y que, cuando Sánchez "meta la pata", el popular, "si está ahí", será votado.

El escritor, preguntado por Vox, también criticó que la izquierda "allane el camino a los movimientos de extrema derecha", que, según dijo, "tiene desgraciadamente mucho futuro en Europa".

Y, finalmente, Pérez-Reverte repasó el espacio a la izquierda del PSOE. Sobre Pablo Iglesias dijo que, aunque pueda no estar de acuerdo con él, "era un tío culturalmente interesante". "Gente de ese nivel no hay", abundó, antes de hablar de la que se presenta como su sucesora: "Yolanda Díaz sí me parece interesante".