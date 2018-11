People nombra a Idris Elba el hombre más sexy del mundo

El actor británico Idris Elba se siente "honrado y agradecido" por el nombramiento como el hombre más sexy del mundo que le ha concedido la revista People, pero considera que hoy es más importante que los estadounidenses acudan a votar a las elecciones de mitad de mandato.

Elba mostró su sorpresa a través de su cuenta de Twitter por haber recibido esta distinción: "¿Quién lo hubiera imaginado?", se preguntó, y dio las gracias a la publicación y a los fans por votarle como el "Hombre vivo más sexy 2018".

Pero también apuntó que lo que es "incluso más importante" hoy es la votación en las elecciones de mitad de mandato, en las que EE UU renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado y que están consideradas como un referéndum sobre la gestión del presidente Donald Trump.

"¡Tu voto puede marcar la diferencia!", afirma el actor dirigiéndose a sus fans.

Elba, de 46 años, es el tercer inglés que recibe el reconocimiento de People después de que el actor Jude Law lo obtuviera en 2004 y el futbolista David Beckham en 2015.

Veintidós años más tarde de que People nombrara a Denzel Washington el hombre más sexy del mundo en 1996, Elba se ha convertido en la segunda persona negra en la historia en recibir este reconocimiento, que comenzó a otorgarse en 1985.

El interprete, que se dio a conocer por su papel de Stringer Bell en la aclamada serie estadounidense The Wire y posteriormente por dar vida al detective Luther en la cadena británica BBC, fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 2015 por la reina Isabel II.

Entre sus nuevos proyectos se encuentra la serie cómica que se estrenará en la plataforma Netflix Turn up Charlie, que produce y protagoniza, y el papel de villano en Hobbs and Shaw, una cinta escindida del universo Fast and Furious.

Después de dos divorcios, Elba, que es padre de dos hijos de 16 y 4 años, volverá a contraer matrimonio con la modelo Sabrina Dhowre, de 29 años, con la que se comprometió el pasado mes de febrero.