Penélope Cruz se suma a una campaña de Peta contra el uso de pieles

La actriz Penélope Cruz se ha sumado a una campaña contra el uso de prendas de piel lanzada por el grupo defensor de los animales People for Ethical Treatment of Animals (PETA), informó la organización.

Utilizando un juego de palabras en inglés -"Make us purr, don't wear furr" (Haznos ronronear, no vistas pieles)- PETA dio a conocer la implicación de Cruz en su causa con una imagen divulgada en las redes sociales en la que se ve a la actriz posando con un gato en sus brazos.

"Esto es precioso. La actriz ganadora de un Óscar Penélope Cruz es una voz valiente en favor de los animales y se está plantando ante los animales que son asesinados por su piel en su nuevo anuncio", señaló la organización en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en el que daba a conocer la imagen de la campaña.

This is beautiful ❤️ Oscar-winning actor Penélope Cruz is a fearless voice for animals and she's taking a stand for animals killed for fur in this stunning new ad! pic.twitter.com/7Y8iFDikxF